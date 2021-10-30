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Одна «едкая фраза» Лаврова насторожила экс-главкома НАТО Ставридиса
Политика
Одна «едкая фраза» Лаврова насторожила экс-главкома НАТО Ставридиса
Пресс-служба МИД РФ

Вашингтон, 30 октября. НАТО не может позволить себе полностью игнорировать Россию, с которой еще можно восстановить отношения, поэтому Альянсу нужно обратить внимание на одну «едкую фразу» главы МИД РФ Сергея Лаврова.

С таким заявлением в статья для американского издания Bloomberg выступил адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис. Он обратил внимание на то, что в ходе пресс-конференции 25 октября Лавров заявил о прекращении с 1 ноября работы постпредства России и других органов для контактов с НАТО в ответ на действия военного блока.

Одна «едкая фраза» Лаврова насторожила экс-главкома НАТО Ставридиса
U. S. Department of Defense / PD

При этом глава МИД РФ посоветовал представителям Альянса обращаться к российскому послу в Бельгии, если у них «возникнут какие-то экстренные дела». Эта «едкая фраза» насторожила и заставила нервничать Ставридиса, а также вызвала переполох на Западе.

«Стратегия "остерегаться медведя" — та причина, по которой НАТО была сформирована после Второй мировой войны, — должна оставаться приоритетной и сейчас», — отметил адмирал.

Ставридис заявил, что Россия продолжает играть значимую роль на мировой арене, поэтому НАТО не может позволить себе роскошь полностью игнорировать позицию Москвы. По его словам, РФ должна оставаться в центре внимания Запада, потому что только при таком условии можно возобновить работу совета Россия — НАТО.

Ранее глава российского МИД заявил, что отношения между РФ и Североатлантическим альянсом не являются катастрофическими, поскольку их попросту нет. При этом он подчеркнул, что такой курс избрали сами представители военного блока.

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