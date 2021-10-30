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Лавров в беседе с главой МИД Китая Ван И отметил интенсивность их контактов
Политика
Лавров в беседе с главой МИД Китая Ван И отметил интенсивность их контактов
flickr.com  /  МИД России

Рим, 30 октября. Интенсивность двусторонних контактов отражает беспрецедентный уровень отношений Российской Федерации и Китая, рассказал глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Соответствующим заявлением он поделился во время встречи с китайским министром иностранных дел Ван И в Риме. В Италию Лавров отправился для участия в саммите G20.

«Наши контакты весьма и весьма интенсивны. Это отражает качественно беспрецедентный уровень отношений РФ и КНР. Задачи, которые ставят перед нами наши лидеры, выполняются на всех уровнях власти и находят отражение, позитивный отклик в гражданском обществе», — подчеркнул Лавров.

Ранее стало известно, что глава российского МИД проведет переговоры с турецким и французским коллегами Мевлютом Чавушоглу и Жан-Ивом ле Дрианом в Риме. Соответствующие мероприятия пройдут в рамках саммита «Большой двадцатки».

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