Веретенников поздравил Дзюбу с рекордом по забитым голам в РПЛ

Казань, 30 октября. Экс-нападающий волгоградского «Ротора», тренер казанского «Рубина» Олег Веретенников поздравил форварда «Зенита» Артема Дзюбу с рекордом по количеству забитых мячей в чемпионатах России.

По словам 51-летнего специалиста, всегда найдется тот, кто рано или поздно превзойдет любой рекорд. Он объяснил, что не поздравил Дзюбу лично, поскольку у него нет контактов футболиста.

«Я отнесся вполне нормально, так как любой рекорд когда-то умножается и увеличивается. Я его не поздравил, так как у меня нет его контактов. Но в Instagram я ему написал. Ответа не последовало, может, сообщений было много, и он не увидел. А так хочу его поздравить. Пусть радует своей игрой болельщиков. У меня никакой ревности нет. В последние сезоны Артем много забивал и был явным кандидатом, чтобы побить рекорд», — передает слова Веретенникова РИА Новости.

Дзюба отметился голом в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо». Форвард сине-бело-голубых установил новый рекорд, забив свой 144-й мяч в чемпионате страны. Предыдущий рекорд принадлежал Веретенникову, на счету которого 143 гола.