Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 19:38
19:33
Экономика
Курс на сотрудничество с ЕС разрушает экономику Украины
19:30
Шоу-бизнес
Елена Темникова призналась, что пригласивший ее в Москву продюсер оказался педофилом
19:27
Наука
Ученые Национального института антропологии нашли на полуострове Юкатан каноэ эпохи майя
19:25
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся на Рублевском шоссе в Москве
19:25
Происшествия
Талибы открыли огонь по участникам свадебной вечеринки в Афганистане
19:24
Общество
Студенты из Волгоградского университета разработали управляемый взглядом браузер
19:19
Армия
Корабли Тихоокеанского флота провели учения по противовоздушной обороне во Владивостоке
19:19
Общество
Игнорировать — себе дороже: корреспондент RT Придыбайло оценил высказывание Моргенштерна
19:18
Весь мир
Три десятка сирийских беженцев покинули лагерь «Эр-Рукбан» при содействии ЦПВС
19:18
Общество
Петербургские стационары для больных с COVID-19 заполнены более чем на 65%
Все новости

«Газпром»: заявки потребителей ЕС по поставкам сырья выполняются в полном объеме
Экономика
«Газпром»: заявки потребителей ЕС по поставкам сырья выполняются в полном объеме
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 30 октября. Компания «Газпром» производит поставки голубого топлива европейским потребителям в полном соответствии с заявками и контрактными обязательствами. Об этом заявили в холдинге, комментируя сокращение поставок по трубопроводу «Ямал — Европа».

Согласно этим заявкам, а также исходя из возможностей по оптимизации портфеля мощностей, предприятие бронирует транспортные мощности на отдельных направлениях, указали в госкомпании.

Цена на газ в ЕС на открытии торгов 1 октября снова побила исторический рекорд и почти достигла 1200 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Причиной этого могла послужить остановка прокачки природного газа в Европу по трубопроводу «Ямал — Европа». Кроме того, газопровод перешел на реверсный режим.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / «Газпром»: заявки потребителей ЕС по поставкам сырья выполняются в полном объеме
Газпром поставки газа ямал - европа
Комментировать