«Газпром»: заявки потребителей ЕС по поставкам сырья выполняются в полном объеме

Москва, 30 октября. Компания «Газпром» производит поставки голубого топлива европейским потребителям в полном соответствии с заявками и контрактными обязательствами. Об этом заявили в холдинге, комментируя сокращение поставок по трубопроводу «Ямал — Европа».

Согласно этим заявкам, а также исходя из возможностей по оптимизации портфеля мощностей, предприятие бронирует транспортные мощности на отдельных направлениях, указали в госкомпании.

Цена на газ в ЕС на открытии торгов 1 октября снова побила исторический рекорд и почти достигла 1200 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Причиной этого могла послужить остановка прокачки природного газа в Европу по трубопроводу «Ямал — Европа». Кроме того, газопровод перешел на реверсный режим.