Силуанов анонсировал новые выплаты для российских семей

Москва, 30 октября. Кабмин РФ проработает новые меры социальной поддержки российских семей, которые помогут вдвое снизить уровень бедности к 2030 году, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Речь идет о введении пособий родителям, которые воспитывают детей до трех лет, от трех до семи лет, а также беременным. Кроме того, глава Минфина, выступая на пленарном заседании Госдумы, обратил внимание на необходимость повышения материнского капитала.

Силуанов ранее объявил, что соцвыплаты и материнский капитал в 2022 году проиндексируют до фактического уровня инфляции. Министр также отметил, что ведомство будет просить Государственную думу поддержать предложения по уточнению на фактический уровень инфляции социальных расходов.

Госдума утвердила размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в следующем году. После индексации сумма составит 6401,10 рубля. Таким образом, российские пенсионеры начнут получать на 356,62 рубля больше.