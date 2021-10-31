Медиаменеджер Малькевич призвал создать российскую метавселенную после ребрендинга Facebook

Россия должна вкладывать в развитие своих систем и создавать виртуальные миры — метавселенные. Так считает генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич. Он уверен, что в стране есть талантливые программисты, они способны, как и Марк Цукерберг, построить общий цифровой мир, который объединит физическую, дополненную и виртуальную реальности. Но без поддержки государства не обойтись. Об этом медиаменеджер рассказал в интервью ФАН.

«У нас есть огромное количество стартапов. Но нужно не стесняться и ими пользоваться, их пиарить, их поддерживать, делать это модным. Но это должна быть государственная программа. Даже не деньги, а именно государственная программа и национальный проект по развитию отечественной IT-индустрии. У нас же есть социальные проекты по демографии, здравоохранению, должен быть еще и национальный IT-проект. А пока все так разрозненно, на деле лишь отдельные инициативы частного бизнеса», — пояснил свою позицию Малькевич.

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И пока Цукерберг презентует свою метавселенную и рассказывает, что работать она будет на VR-гарнитурах, мобильных устройствах и игровых консолях, Александр Малькевич опасается за персональные данные отечественных пользователей.

«У нас что Facebook с WhatsApp, что Twitter так и не перенесли серверы в Россию, на которых находятся данные российских пользователей. И они нарушают наши законы и делают это систематически. И никакой ответственности ощутимой за это не несут. То есть мы выходим на бой с ними практически с голыми руками, а у них очень серьезные деньги отряжены и люди, которые эти деньги получают. Но эти люди известны, и по-хорошему можно было бы провести чистку и навести порядок, но мы либеральничаем», — резюмировал свою позицию медиаменеджер.

На днях Марк Цукерберг представил свое видение технологий связи в ближайшем будущем. По его мнению, через 5–10 лет абсолютно вся жизнь — и работа, и учеба, и игры, и общение — будет проходить в безбарьерной мультиплатформенной цифровой среде с применением технологий AR и VR. Цукерберг назвал это «метавселенной».

Ранее главный редактор портала BigGeek Николай Николаев в интервью для ФАН рассказал, что ребрендинг социальной сети Facebook не только положительно отразится на имидже корпорации Марка Цукерберга, но и поможет оптимизировать налоги.