Первая супруга Смирнитского Людмила Пашкова не смогла простить ему отсутствие внимания

Москва, 30 октября. Артист Валентин Смирнитский попытал счастья в браке с актрисой Людмилой Пашковой, однако пара не выдержала трех лет вместе. Журналисты Пятого канала назвали причину расставания супругов.

Смирнитский был женат четыре раза, но его первой избранницей стала актриса Пашкова, дочь директора театра «Ленком». Студенческий брак артистов начался со знакомства в Щукинском театральном училище. Смирнитский был окружен женским вниманием, но решил позвать замуж Пашкову.

Артистка надеялась, что ее муж присоединится к службе в «Ленкоме», а молодоженам дадут квартиру. Однако вскоре отношения пары дали трещину, брак студентов распался. В тот период будущая звезда «Трех мушкетеров» была поглощена карьерой на сцене. Кроме того, Смирнитский предпочитал проводить свободное время с друзьями.

Журналисты уверены: переломным моментом в браке звезд стала ссора из-за вечеринки, которую Смирнитский закатил в отсутствие жены. Пашкова не смогла простить равнодушия мужа и вскоре пара рассталась.

Артистка скончалась в возрасте 79 лет. Об этом стало известно 29 октября. Сын актрисы обнаружил мать дома без признаков жизни, сотрудники скорой помощи констатировали ее смерть.