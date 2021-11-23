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Сирийские военные остановили колонну ВС США на КПП в Хасаке

Весь мир
Сирийские военные остановили колонну ВС США на КПП в Хасаке
twitter.com  /  @mustefabali

Эль-Камышлы, 23 ноября. Военнослужащие Сирийской Арабской Армии (САА) заблокировали движение американской военной колонны в провинции Хасака. Об этом сообщило агентство SANA.

Местные источники рассказали, что на армейском блокпосту в окрестностях одного из местных сел сирийские солдаты перехватили колонну ВС США в составе 5 боевых машин и не позволили ей проехать в сторону города Эль-Камышлы. Таким образом, американцы были вынуждены отступить и покинуть этот район.

На сторону сирийских военных встали и местные жители, которые также высказались против проезда боевых машин США через их населенный пункт. После того как американцы развернулись, на стихийном собрании местные жители сожгли флаг Соединенных Штатов.

Накануне жители деревни Хаму близ города Эль-Камышлы перехватили американскую колонну и не позволили ей проехать по окраине их населенного пункта, заставив двигаться в объезд. Конвой состоял из трех транспортных средств, включая один автомобиль курдских «Сирийских демократических сил» (СДС). В целом из-за непопулярности курдских боевиков и их американских покровителей на севере Сирии подобные случаи происходят регулярно.

Эль-Камышлы расположен в провинции Хасака, север которой находится под контролем СДС, опирающихся на поддержку США. В сирийской провинции Дейр эз-Зор американцами совместно с курдскими боевиками производится нелегальная добыча нефти, которая вывозится из страны через иракскую границу для последующей перепродажи. Нерегистрируемые доходы от данной деятельности оседают в карманах командования ВС США и полевых командиров СДС.

Примечательно, что Штаты, продолжающие занимать этот район без какого-либо разрешения Дамаска, поэтапно вводили экономические санкции против арабской республики с момента начала войны в 2011 году. Из-за рестрикций Соединенных Штатов и Евросоюза, а также иностранной оккупации страна по-прежнему находится в тяжелой экономической ситуации.

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сша сирия хасака эль-камышлы
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