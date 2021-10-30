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Власти ОАЭ заявили об отзыве посла в Ливане для консультаций
Политика
Власти ОАЭ заявили об отзыве посла в Ливане для консультаций
pixabay.com  /  tobiasbrockow

Абу-Даби, 30 октября. Объединенные Арабские Эмираты решили отозвать посла в Ливане, заявление об этом распространено 30 октября.

Как сообщили власти страны, они отзывают своего посла в Ливане в Абу-Даби для консультаций. Кроме того, гражданам ОАЭ запретили посещать Ливан.

Ранее об отзыве своих послов из Ливана заявили также власти Саудовской Аравии, Кувейта и Бахрейна. Эр-Рияд дал послу республики два дня, чтобы покинуть территорию королевства, а также запретил импорт любых ливанских товаров. Кроме того, саудовским гражданам запретили совершать поездки на территорию Ливана в связи с недавним обострением социальной обстановки в республике.

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