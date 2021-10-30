Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 19:38
19:33
Экономика
Курс на сотрудничество с ЕС разрушает экономику Украины
19:30
Шоу-бизнес
Елена Темникова призналась, что пригласивший ее в Москву продюсер оказался педофилом
19:27
Наука
Ученые Национального института антропологии нашли на полуострове Юкатан каноэ эпохи майя
19:25
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся на Рублевском шоссе в Москве
19:25
Происшествия
Талибы открыли огонь по участникам свадебной вечеринки в Афганистане
19:24
Общество
Студенты из Волгоградского университета разработали управляемый взглядом браузер
19:19
Армия
Корабли Тихоокеанского флота провели учения по противовоздушной обороне во Владивостоке
19:19
Общество
Игнорировать — себе дороже: корреспондент RT Придыбайло оценил высказывание Моргенштерна
19:18
Весь мир
Три десятка сирийских беженцев покинули лагерь «Эр-Рукбан» при содействии ЦПВС
19:18
Общество
Петербургские стационары для больных с COVID-19 заполнены более чем на 65%
Все новости

Переводчица Белого дома Элизабетта Ульман стала героиней мемов
Политика
Переводчица Белого дома Элизабетта Ульман стала героиней мемов
Global Look Press  /  Vatican Media / Spaziani.

Ватикан, 30 октября. Фотографии переводчицы президента США Элизабетты Савиньи Ульман стали вирусными в Сети из-за ее выражения лица на снимках.

Переводчица-синхронистка стала героиней мемов после того, как 30 октября она работала над переводом длительной беседы в Ватикане между папой римским Франциском и американским лидером Джо Байденом. На кадрах женщина неестественно широко улыбается, видно, что она переживает за беседу и эмоционально относится к работе.

Пользователи Сети вспомнили, что Ульман была переводчицей-синхронисткой во время президентства Дональда Трампа. В частности, она работала на его переговорах с президентом Италии Серджо Маттареллой. Юзеры отметили, что тогда женщина совсем не улыбалась, а ее лицо было удивленным и даже ошеломленным при высказываниях Трампа. Кроме того, глава Белого дома тогда вообще не обращал на нее внимания, из-за чего у нее возникли проблемы с переводом.

Переводчица Белого дома Элизабетта Ульман стала героиней мемов
flickr.com / Gage Skidmore

Также в интернете отметили, что на встрече с Байденом понтифик был расслабленным и много улыбался, тогда как во время переговоров с Трампом в 2017 году был очень суров и угрюм.

Ранее Байден сравнил папу римского Франциска с известнейшим афроамериканским бейсболистом. Американский президент пошутил о возрасте понтифика.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Переводчица Белого дома Элизабетта Ульман стала героиней мемов
сша байден переводчица
Комментировать