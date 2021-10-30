Переводчица Белого дома Элизабетта Ульман стала героиней мемов

Ватикан, 30 октября. Фотографии переводчицы президента США Элизабетты Савиньи Ульман стали вирусными в Сети из-за ее выражения лица на снимках.

Переводчица-синхронистка стала героиней мемов после того, как 30 октября она работала над переводом длительной беседы в Ватикане между папой римским Франциском и американским лидером Джо Байденом. На кадрах женщина неестественно широко улыбается, видно, что она переживает за беседу и эмоционально относится к работе.

Пользователи Сети вспомнили, что Ульман была переводчицей-синхронисткой во время президентства Дональда Трампа. В частности, она работала на его переговорах с президентом Италии Серджо Маттареллой. Юзеры отметили, что тогда женщина совсем не улыбалась, а ее лицо было удивленным и даже ошеломленным при высказываниях Трампа. Кроме того, глава Белого дома тогда вообще не обращал на нее внимания, из-за чего у нее возникли проблемы с переводом.

flickr.com / Gage Skidmore

Также в интернете отметили, что на встрече с Байденом понтифик был расслабленным и много улыбался, тогда как во время переговоров с Трампом в 2017 году был очень суров и угрюм.

Ранее Байден сравнил папу римского Франциска с известнейшим афроамериканским бейсболистом. Американский президент пошутил о возрасте понтифика.