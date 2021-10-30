Бывший сотрудник МВФ обвинил Аргентину в нежелании платить долги

Буэнос-Айрес, 30 октября. Аргентина «не собирается платить» долги Международному валютному фонду, и любое соглашение обеспечит лишь временное решение проблемы. С таким заявлением выступил бывший сотрудник Международного валютного фонда (МВФ) Алехандро Вернер в ходе выступления на мероприятии организации, посвященном экономическому будущему Латинской Америки.

Former IMF official says Argentina will not pay the Fund https://t.co/2QLqtVcTY9 pic.twitter.com/hCdzSkwIBR — Reuters (@Reuters) October 30, 2021

«Аргентина не собирается платить МВФ. Южноамериканская страна не в состоянии проводить эффективную институциональную политику на микро- и макроуровнях», — заявил эксперт, который занимал должность директора Департамента стран Западного полушария МВФ.

Аргентина продолжает переговоры о замене неудачной старой программы 2018 года, которая превратила страну в одного из крупнейших должников организации с обязательствами на сумму около 45 млрд долларов, на новой вариант возвращения долгов. Если в нынешнее соглашение не будут внесены изменения, государству придется выплатить 19 млрд долларов к следующему году.

???? Ya fuera del FMI, Alejandro Werner dice que un programa con el FMI será una “curita temporal”, dice que la Argentina se encamina a una corrida bancaria y critica al Gobierno. Minuto 50:30???????? https://t.co/XgyTuE3fQg — Rafael Mathus Ruiz (@rmathus) October 28, 2021

«Мы переоцениваем программу МВФ, потому что в лучшем случае она станет временным решением, которое поможет поддержать ожидания и отложить запуск банка на четыре месяца. Тогда-то точно все разрешится», — заявил Вернер.

В начале года, еще занимая пост директора департамента, экономист подчеркнул, что наблюдаются существенные противоречия среди сторонников президента Альберто Фернандеса касательно того, в каком направлении следует двигаться экономической политике и переговорам с МВФ.

«Мы вернемся к вопросу задолженности или квазизадолженности. В любом случае это не будет инструментом хорошей политики, а с точки зрения потока ничего не изменится», — добавил он.

Анонимный источник правительства Аргентины отметил, что «странно видеть, как бывший сотрудник МВФ делает подобные комментарии сразу после ухода из организации».