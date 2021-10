Бывший сотрудник МВФ обвинил Аргентину в нежелании платить долги

Буэнос-Айрес, 30 октября. Аргентина «не собирается платить» долги Международному валютному фонду, и любое соглашение обеспечит лишь временное решение проблемы. С таким заявлением выступил бывший сотрудник Международного валютного фонда (МВФ) Алехандро Вернер в ходе выступления на мероприятии организации, посвященном экономическому будущему Латинской Америки.

