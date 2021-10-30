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Бывший сотрудник МВФ обвинил Аргентину в нежелании платить долги
Весь мир
Бывший сотрудник МВФ обвинил Аргентину в нежелании платить долги
flickr.com  / 

Буэнос-Айрес, 30 октября. Аргентина «не собирается платить» долги Международному валютному фонду, и любое соглашение обеспечит лишь временное решение проблемы. С таким заявлением выступил бывший сотрудник Международного валютного фонда (МВФ) Алехандро Вернер в ходе выступления на мероприятии организации, посвященном экономическому будущему Латинской Америки.

«Аргентина не собирается платить МВФ. Южноамериканская страна не в состоянии проводить эффективную институциональную политику на микро- и макроуровнях», — заявил эксперт, который занимал должность директора Департамента стран Западного полушария МВФ.

Аргентина продолжает переговоры о замене неудачной старой программы 2018 года, которая превратила страну в одного из крупнейших должников организации с обязательствами на сумму около 45 млрд долларов, на новой вариант возвращения долгов. Если в нынешнее соглашение не будут внесены изменения, государству придется выплатить 19 млрд долларов к следующему году.

«Мы переоцениваем программу МВФ, потому что в лучшем случае она станет временным решением, которое поможет поддержать ожидания и отложить запуск банка на четыре месяца. Тогда-то точно все разрешится», — заявил Вернер.

В начале года, еще занимая пост директора департамента, экономист подчеркнул, что наблюдаются существенные противоречия среди сторонников президента Альберто Фернандеса касательно того, в каком направлении следует двигаться экономической политике и переговорам с МВФ.

«Мы вернемся к вопросу задолженности или квазизадолженности. В любом случае это не будет инструментом хорошей политики, а с точки зрения потока ничего не изменится», — добавил он.

Анонимный источник правительства Аргентины отметил, что «странно видеть, как бывший сотрудник МВФ делает подобные комментарии сразу после ухода из организации».

Ранее власти страны выплатили Международному валютному фонду 1,88 млрд долларов в качестве долга в рамках кредита, взятого предыдущим правительством. Государство воспользовалось средствами, полученными в августе с помощью особого банковского инструмента МВФ, именуемого «Специальным правом заимствования» (SDR). Аргентина получила 4,35 млрд долларов, которые почти полностью уйдут на выплату долгов МВФ.

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