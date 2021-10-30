МИД Сирии высказался о решении Турции продлить разрешение на использование войск в САР

Дамаск, 30 октября. МИД Сирии осудил принятое несколько дней назад турецким парламентом решение о продлении на два года разрешения на использование ВС Турции в Ираке и САР.

В сообщении информационного агентства SANA говорится, что Турция проводит политику, которая несет прямую угрозу миру и безопасности в регионе. В МИД Сирии отметили, что турецкие военнослужащие продолжают совершать нападения на сирийские территории, нарушая тем самым резолюцию Совбеза ООН.

«Бездействие Совбеза перед лицом продолжающейся турецкой оккупации земель в Сирийской Арабской Республике заставляет главу турецкого режима упорствовать в своих преступлениях и агрессиях против Сирии», — говорится в сообщении.

Источник агентства в сирийском МИД заявил, что Дамаск призывает международное сообщество привлечь Турцию к ответственности за совершенные военные преступления и агрессию, а также возместить стране все убытки.

Ранее сообщалось, что турецкие парламентарии продлили на два года разрешение на использование ВС страны в Сирии и Ираке. Так, мандат на использование турецких войск будет действовать до октября 2023 года.