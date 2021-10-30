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Телеведущий Норкин описал карикатурный образ России в глазах Запада

  /   Обновлено: 30 октября 2021 17:58
Общество
Телеведущий Норкин описал карикатурный образ России в глазах Запада
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 30 октября. Власти Латвии пригрозили уголовной ответственностью журналистам, которые сотрудничали с российскими СМИ. Как РФ должна отреагировать на этот выпад, рассказал телеведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин в медиацентре «Патриот».

Всего в списке — 14 человек, которые работали в качестве внештатных авторов и готовили материалы для изданий Sputnik и Baltnews. Уголовный процесс по этому делу стартовал еще зимой 2020 года, теперь материалы передали в литовскую прокуратуру. Представители СМИ, по версии следствия, якобы нарушили санкции Европы. Возможное поведение России в сложившейся ситуации оценил Андрей Норкин.

«Я думаю, что зеркально или симметрично — это все бессмысленно, потому что мы все равно будем плохими. Мы всегда были плохими. И карикатуры возьмите там 19 века, Крымской войны — там все ровно то же самое, медведь с клыками и кровавыми когтями. Поэтому или экономически как-то отвечать, или вообще заниматься какой-то там подковерной дипломатией и пытаться все это разруливать втихую», — отметил телеведущий в эфире программы «Петербургский уикенд».

Известный российский публицист Николай Стариков, в свою очередь, ответил на слова Норкина. Он заявил, что Россия «иногда стесняется» отстаивать собственные интересы, в частности, тех, кто сотрудничает с Кремлем.

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