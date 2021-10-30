Британцы в Сети усомнились в добродушии Макрона из-за его широкой улыбки на саммите G20

Рим, 30 октября. Французский президент Эммануэль Макрон удивил участников саммита G20, который проходит в Глазго с 30 по 31 октября, своей лучезарной улыбкой. Британские пользователи Сети не смогли удержаться от комментариев в отношении его добродушия.

Такой широкой улыбки у Макрона его коллеги не видели очень давно. Французский политик одарил ею даже премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который является одним из участников трехстороннего оборонного альянса AUKUS, образованного Канберрой, Лондоном и Вашингтоном.

Уточняется, что именно из-за AUKUS Франция потеряла миллиардный контракт на строительство подводных лодок. Однако лучезарная улыбка Макрона заставила ряд британцев усомниться в его добродушии.

«Макрону слишком нужны англичане и американцы, не забывайте, что через два месяца он принимает председательство в Европе», — написала одна из пользователей Сети.

Ранее стало известно, что во время встречи в посольстве Франции в Ватикане Макрон прождал опоздавшего главу США Джо Байдена почти на полтора часа. Трансляцию переговоров в прямом эфире показал телеканал BFMTV. Встреча стала первой с начала кризиса в отношениях двух государств, связанного с разрывом контракта по подлодкам.