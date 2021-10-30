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Граждане ЦАР осудили экспертов ООН за игнорирование преступлений боевиков
Весь мир
Граждане ЦАР осудили экспертов ООН за игнорирование преступлений боевиков
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 30 октября. Центральноафриканцы обвинили экспертов ООН в замалчивании преступлений радикалов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

В интервью с журналистами граждане ЦАР раскритиковали группу аналитиков Организации Объединенных Наций за непрофессионализм:

«Мы разочарованы и сожалеем о неблаговидном поведении этих «офисных экспертов». Они либо не приезжают сюда вовсе, либо сидят в столичных отелях и делают заявления, хотя ни разу не посещали театр боевых действий. У них нет правдивой информации. Они даже не опрашивали население, страдающее от злоупотреблений со стороны радикалов CPC».

По словам местных жителей, все обвинения в адрес российских специалистов являются ложными. Люди поблагодарили отечественных инструкторов за вклад в обучение национальной армии (FACA) и оценили их высококачественную консультативную поддержку.

Ранее представитель центральноафриканской общественной платформы «Гражданское движение за пробуждение сознания» Игорь Гонтьер Оулофи также раскритиковал заявление экспертов ООН.

 

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