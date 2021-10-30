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Публицист Кимаковский призвал Россию раскрыть миру свои ядерные возможности

  /   Обновлено: 30 октября 2021 18:00
Политика
Публицист Кимаковский призвал Россию раскрыть миру свои ядерные возможности
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 30 октября. Россия не должна скрывать свои реальные стратегические возможности, заявил публицист и эксперт по ядерной безопасности Игорь Кимаковский.

В эфире пресс-центра «Патриот» аналитик отметил, что ядерное оружие, которое имеется в распоряжении у России, обладает сокрушительной мощью. Общественность должна знать об этом, считает Кимаковский. По его словам, советскую бомбу «Кузькину мать» и другое подобное стратегическое вооружение афишировать надо именно с точки зрения ядерной безопасности. Этой фразой он обосновал важность своей позиции.

Публицист Кимаковский призвал Россию раскрыть миру свои ядерные возможности
Федеральное агентство новостей /

«Я это говорю, как специалист по ядерной безопасности. Я общался с людьми, которые присутствовали на этих испытаниях. Они видели весь ужас, который происходил там. Люди понимали, что если бы заряд был гораздо больше, то это мог взорваться земной шар, в буквальном смысле разлетится. На самом деле это чудовищная вещь», — подчеркнул аналитик.

Он также напомнил, что российские войска стратегического назначения получили вооружение, которое на 30 лет обеспечило РФ преимуществом на мировой арене. Люди должны знать об этом, заключил Кимаковский.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала НАТО к ядерному сдерживанию России. По ее словам, ради этого Альянс обязан продемонстрировать готовность применить оружие.

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