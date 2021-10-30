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Ростуризм определил, какие инвестпроекты получат льготные займы на возведение отелей
Экономика
Ростуризм определил, какие инвестпроекты получат льготные займы на возведение отелей
pixabay.com  /  leemelina08

Москва, 30 октября. Ростуризм выбрал первые 38 туристических проектов, которые получат льготные кредиты по ставке 3–5% годовых на создание и реконструкцию отелей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Объем инвестиций по первым 38 одобренным проектам составит примерно 200 млрд рублей. Из них 140 млрд рублей будут привлечены бизнесом в виде льготных ссуд, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Инвесторы смогут получить займы на срок до 15 лет, а государство будет направлять банкам субсидии в размере ставки рефинансирования. За счет этого для конечного инвестора она составит от 3 до 5% годовых.

По словам Чернышенко, поддержка проектов даст возможность построить порядка 14 тысяч современных номеров разного рода категорий в ближайшие два-три года. Первые проекты по реконструкции будут готовы уже в 2022 году, подчеркнул он.

Доходность отелей в Сочи увеличилась вдвое за прошедшее лето. Об этом говорят данные компании JLL.

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ростуризм отели льготные кредиты
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