Ливия депортировала 140 бенгальских мигрантов

Бенгази, 30 октября. Международная организация по миграции (МОМ) объявила о репатриации из Ливии граждан бенгальской национальности.

В рамках программы добровольного возвращения беженцев из города Бенгази вылетели 140 человек, среди которых было девять заболевших. В заявлении говорится, что все пассажиры перед посадкой в самолет прошли медицинские осмотры и тесты на коронавирус. Им также предоставлены необходимые консультационные услуги и средства индивидуальной защиты.

На странице ливийского отделения МОМ в Facebook отмечено, что с 2015 года более 53 тыс. нелегалов возвращены из североафриканской страны при поддержке Евросоюза и Итальянского миграционного фонда. Примечательно, что неделей ранее специальным рейсом на родину отправили 127 граждан Гамбии. Все они до этого находились в центрах содержания искателей убежища в Триполи.