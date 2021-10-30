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Лидеры G20 поддержали введение минимального глобального налога для крупных компаний
Экономика
Лидеры G20 поддержали введение минимального глобального налога для крупных компаний
Global Look Press  /  LaPresse/POOL Ansa

Рим, 30 октября. Участники саммита «Большой двадцатки» (G20) выразили поддержку некоторым инициативам, в том числе по введению минимального глобального налога для крупных компаний, передает дипломатический источник ТАСС.

Особое внимание этой идее уделили США, Бразилия, Франция и Южная Корея. Инициатором выступила Италия. Таким образом, в ближайшее время может появиться рабочая группа по здравоохранению и финансам, которая будет заниматься координацией всех процессов.

«В ходе первого рабочего заседания "Мировая экономика и глобальное здравоохранение" была выражена широкая поддержка соглашению, достигнутому в ходе работы, по минимальному глобальному налогообложению», — отметил источник.

Президент России Владимир Путин на саммите G20 ранее заявил, что увеличение дефицита бюджетов разных стран может привести к высокой глобальной инфляции. По его словам, главное не допустить «раскручивание спирали».

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