Тысячи участников каравана мигрантов отказались от гуманитарных виз Мексики

Мехико, 30 октября. Около 3000 мигрантов, преимущественно из Центральной Америки, медленно продвигаются с юга Мексики на север, к границе США. Об этом сообщает агентство Reuters.

MX: Happening now— Thousands of migrants walking miles in the torrential rain. The caravan leader Irineo Mujica says @inami_mx offered papers to work if all of them would agree to stay— However many wanted to continue north to Mexico City. #Border pic.twitter.com/pGZXY39yoR — Ali Bradley (@AliBradleyTV) October 30, 2021

Караван мигрантов, стартовавший 23 октября из мексиканского города Тапачула недалеко от границы с Гватемалой, продолжает двигаться на север вдоль тихоокеанского побережья Мексики. Количество беженцев увеличилось с 2000 до свыше 4000. Большую часть группы составляют женщины и дети.

Федеральное агентство новостей /

Выдвинувшись из Уистлы, беженцы отправились по так называемому Прибрежному шоссе, достигнув Вильи-Комальтитлан 27 октября. По пути к следующей остановке — Эскуинтле, равнины сменились полной жизни местностью наподобие джунглей. Добравшись до города, мигранты были вынуждены прождать несколько часов из-за сильных дождей.

По некоторым сообщениям, продвижению людей помешали также власти Акакояуи, расположенному в 3,6 км от остановки. Этой ночью по пути к следующему пункту беженцы совершили передышку в Улапе, в 14 км от Акакояуи.

Ironic: As thousands of migrants march through Mexico “for a better life”— some fleeing persecution… They pass by a sign for Libertad (Liberty) which is only 8.5 km (5.2 miles) away.



The caravan has stopped in Ulapa for the night—Approx. 9 miles from Acacoyagua, Chiapas MX. pic.twitter.com/avGEdAadQ1 — Ali Bradley (@AliBradleyTV) October 30, 2021

Гуманитарные визы

Участники продолжают продвигаться вперед, несмотря на усилия иммиграционных служб. По словам одного из лидеров каравана, большая часть беженцев отклонила инициативу властей о выдаче гуманитарных виз взамен на прекращение движения. В случае получения этого типа разрешения на въезд они были бы вынуждены обратиться к правительству и отдать согласие на перемещение в другие штаты.

Защитник прав беженцев Иринео Мухика отметил, что многие с подозрением относятся к миграционным службам из-за невыполненных обещаний в прошлом, а также арестов и депортаций.

По заявлениям властей, гуманитарные визы временно обеспечили бы мигрантов легальным статусом в Мексике и доступом к здравоохранению и трудоустройству.

Национальный институт миграции страны не прокомментировал ситуацию. Неизвестно, какими будут следующие шаги правительства, однако прошлые караваны столкнулись с сильным сопротивлением сотрудников приграничных служб и военных.

Мексика испытывает значительное давление со стороны США в вопросе сокращения потока беженцев. С этой целью власти страны направили тысячи полицейских и солдат в приграничные зоны, что вызвало возмущение среди защитников прав мигрантов.