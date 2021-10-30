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Тысячи участников каравана мигрантов отказались от гуманитарных виз Мексики
Весь мир
Тысячи участников каравана мигрантов отказались от гуманитарных виз Мексики
Global Look Press  /  Arturo Mijangos / XinHua

Мехико, 30 октября. Около 3000 мигрантов, преимущественно из Центральной Америки, медленно продвигаются с юга Мексики на север, к границе США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Караван мигрантов, стартовавший 23 октября из мексиканского города Тапачула недалеко от границы с Гватемалой, продолжает двигаться на север вдоль тихоокеанского побережья Мексики. Количество беженцев увеличилось с 2000 до свыше 4000. Большую часть группы составляют женщины и дети.

Тысячи участников каравана мигрантов отказались от гуманитарных виз Мексики
Федеральное агентство новостей /

Выдвинувшись из Уистлы, беженцы отправились по так называемому Прибрежному шоссе, достигнув Вильи-Комальтитлан 27 октября. По пути к следующей остановке — Эскуинтле, равнины сменились полной жизни местностью наподобие джунглей. Добравшись до города, мигранты были вынуждены прождать несколько часов из-за сильных дождей.

По некоторым сообщениям, продвижению людей помешали также власти Акакояуи, расположенному в 3,6 км от остановки. Этой ночью по пути к следующему пункту беженцы совершили передышку в Улапе, в 14 км от Акакояуи.

Гуманитарные визы

Участники продолжают продвигаться вперед, несмотря на усилия иммиграционных служб. По словам одного из лидеров каравана, большая часть беженцев отклонила инициативу властей о выдаче гуманитарных виз взамен на прекращение движения. В случае получения этого типа разрешения на въезд они были бы вынуждены обратиться к правительству и отдать согласие на перемещение в другие штаты.

Защитник прав беженцев Иринео Мухика отметил, что многие с подозрением относятся к миграционным службам из-за невыполненных обещаний в прошлом, а также арестов и депортаций.

По заявлениям властей, гуманитарные визы временно обеспечили бы мигрантов легальным статусом в Мексике и доступом к здравоохранению и трудоустройству.

Национальный институт миграции страны не прокомментировал ситуацию. Неизвестно, какими будут следующие шаги правительства, однако прошлые караваны столкнулись с сильным сопротивлением сотрудников приграничных служб и военных.

Мексика испытывает значительное давление со стороны США в вопросе сокращения потока беженцев. С этой целью власти страны направили тысячи полицейских и солдат в приграничные зоны, что вызвало возмущение среди защитников прав мигрантов.

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мексика караван мигрантов Иринео Мухика
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