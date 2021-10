Тысячи участников каравана мигрантов отказались от гуманитарных виз Мексики

Мехико, 30 октября. Около 3000 мигрантов, преимущественно из Центральной Америки, медленно продвигаются с юга Мексики на север, к границе США. Об этом сообщает агентство Reuters.

MX: Happening now— Thousands of migrants walking miles in the torrential rain. The caravan leader Irineo Mujica says @inami_mx offered papers to work if all of them would agree to stay— However many wanted to continue north to Mexico City. #Border pic.twitter.com/pGZXY39yoR

Караван мигрантов, стартовавший 23 октября из мексиканского города Тапачула недалеко от границы с Гватемалой, продолжает двигаться на север вдоль тихоокеанского побережья Мексики. Количество беженцев увеличилось с 2000 до свыше 4000. Большую часть группы составляют женщины и дети.

Выдвинувшись из Уистлы, беженцы отправились по так называемому Прибрежному шоссе, достигнув Вильи-Комальтитлан 27 октября. По пути к следующей остановке — Эскуинтле, равнины сменились полной жизни местностью наподобие джунглей. Добравшись до города, мигранты были вынуждены прождать несколько часов из-за сильных дождей.

По некоторым сообщениям, продвижению людей помешали также власти Акакояуи, расположенному в 3,6 км от остановки. Этой ночью по пути к следующему пункту беженцы совершили передышку в Улапе, в 14 км от Акакояуи.

Ironic: As thousands of migrants march through Mexico “for a better life”— some fleeing persecution… They pass by a sign for Libertad (Liberty) which is only 8.5 km (5.2 miles) away.



The caravan has stopped in Ulapa for the night—Approx. 9 miles from Acacoyagua, Chiapas MX. pic.twitter.com/avGEdAadQ1