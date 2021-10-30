Ведущий Норкин рассказал, что любит отмечать российские праздники

Санкт-Петербург, 30 октября. Праздник «Матушки бомбы» не стоит вводить в Российской Федерации, иначе это будет какой-то троллинг, рассказал телеведущий Андрей Норкин.

Соответствующим заявлением член Академии российского телевидения поделился во время пресс-клуба «Петербургский уикенд» в медиацентре «Патриот». По его словам, он очень любит отмечать праздники, главное чтобы был повод. Так он прокомментировал слова ведущего о том, что 30 октября 1961 года является знаменательной датой. В тот день Советский Союз провел на Новой земле испытания самой мощной в мире термоядерной бомбы. Ее неофициальное название — «Кузькина мать» или «Царь-бомба». Ведущий поинтересовался у Норкина, стоит ли это как-то отметить.

«Вы хотите в узком кругу отметить? Я вообще за, был бы повод, я очень люблю отмечать», — рассказал член Академии российского телевидения.

По словам ведущего пресс-клуба, в России очень много праздников. Однако такого как, например, «Матушка бомба» нет.

«Я бы не вводил наверно. Это какой-то троллинг будет», — заключил Норкин.

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