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Ушла из жизни ветеран газеты «Известия» Надежда Бобнева
Общество
Ушла из жизни ветеран газеты «Известия» Надежда Бобнева
pxhere.com

Москва, 30 октября. Ветеран газеты «Известия», автор рубрик «Природа и люди», «Во саду ли в огороде» ушла из жизни. Надежда Павловна умерла 29 октября.

Коллега Бобневой по изданию журналист Михаил Ростарчук рассказал, что женщине в июле исполнилось сто лет. К ней на юбилей пришли коллеги, которые повспоминали прошлое, а также порадовались тому, что она по-прежнему следит за газетой, цитирует слова мужчины «Известия».

Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин выразил соболезнования родным и близким Надежды Бобневой. Ее похоронят в Звенигороде.

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