Минэкономразвития: ВВП России в сентябре вырос на 3,4%

Москва, 30 октября. ВВП России за сентябрь 2021 года увеличился на 3,4% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике».

Промышленное производство в РФ за этот период было стимулом экономического роста, добавили в министерстве. Выпуск промышленности превысил допандемийный уровень на 2,7%. По сравнению с сентябрем 2019-го объем промышленного производства вырос на 3,2%. Действующий прогноз ведомства по росту ВВП составляет 4,2%.

«В III квартале 2021 года, по оценке, темп роста ВВП составил 4% год к году (к III кварталу 2019 года — 0,4%), по итогам января — сентября — 4,6% год к году», — говорится в обзоре.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите «Большой двадцатки» (G20) в формате видеоконференции, отметил, что российский бюджет по итогам 2021 года будет профицитным. Этому будет способствовать нормализация макроэкономической политики страны.