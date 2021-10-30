Великого диктора Игоря Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

Москва, 30 октября. Великого советского и российского теле- и радиоведущего Игоря Кириллова. который умер в возрасте 89 лет, похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы. Об этом рассказала его супруга Татьяна.

Эк-ведущий телепрограммы «Время» на Первом канале умер от тромбоза утром в субботу в одной из московских больниц. По словам вдовы Кириллова, точная дата траурной церемонии прощания пока не назначена.

«Место [похорон] — Новодевичье кладбище», — сообщила Кириллова в комментарии корреспонденту ТАСС.

Ранее стало известно, что известный диктор за несколько недель до смерти попал в больницу из-за серьезных проблем с сосудами. В связи с ухудшением состояния медики приняли решение ампутировать ногу. Однако и это не помогло, вскоре организм Кириллова не выдержал, рассказала его коллега Анна Шатилова.