Люксовый седан Ghost Black Badge появился в линейке Rolls-Royce

Лондон, 30 октября. Автомобилестроительная компания из Великобритании продемонстрировала общественности ограниченную серию роскошного седана Ghost.

Лимитированная вариация премиум-седана Ghost под наименованием Black Badge была разработана инженерами Rolls-Royce. Новинка обладает двигателем на 592 л.с. мощности и необычной окраской кузова.

Объем силового агрегата авто достигает 6,8 литра, а сам мотор может похвастаться двойным турбонаддувом, что повторяет «начинку» стандартной комплектации транспортного средства.

Представители автоконцерна особенно отмечают, что особняком в автомобиле идет краска, которая является наиболее темной и черной среди остальных машин. Помимо этого, желающие приобрести данную модель смогут использовать широкий функционал подбора экстерьера Ghost Black Badge, так как у них в распоряжении окажутся до 44 тыс. оттенков.

Классический седан Rolls-Royce Ghost продается по цене от 332,5 тыс. долларов или примерно 23,408 млн рублей по текущему курсу. Соответственно, новая модификация будет реализоваться по еще более высокой цене.

Автомобильные эксперты решили выяснить, чем бренд Rolls-Royce принципиально отличается от остальных представителей автопрома и составили перечень из ключевых «роскошных» функций марки.