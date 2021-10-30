Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 18:03
18:01
Весь мир
Граждане ЦАР осудили экспертов ООН за игнорирование преступлений боевиков
18:00
Видео
В Северодвинске семь эвакуаторов утроили кортеж для молодоженов
17:57
Политика
МИД Сирии высказался о решении Турции продлить разрешение на использование войск в САР
17:56
Общество
Политолог Стариков заявил, что в мировом энергокризисе виноваты Европа и Америка
17:56
Общество
Телеведущий Норкин описал карикатурный образ России в глазах Запада
17:56
Политика
Британцы в Сети усомнились в добродушии Макрона из-за его широкой улыбки на саммите G20
17:54
Происшествия
Молодые тиктокеры сняли унизительное видео с тяжелобольной бабушкой ради хайпа
17:54
Политика
Публицист Кимаковский призвал Россию раскрыть миру свои ядерные возможности
17:52
Общество
Невролог Чупанова назвала кривую улыбку и невнятную речь первыми признаками инсульта
17:50
Весь мир
Ливия депортировала 140 бенгальских мигрантов
Все новости

Люксовый седан Ghost Black Badge появился в линейке Rolls-Royce
Экономика
Люксовый седан Ghost Black Badge появился в линейке Rolls-Royce
Prt Scr youtube.com  /  Mr JWW

Лондон, 30 октября. Автомобилестроительная компания из Великобритании продемонстрировала общественности ограниченную серию роскошного седана Ghost.

Лимитированная вариация премиум-седана Ghost под наименованием Black Badge была разработана инженерами Rolls-Royce. Новинка обладает двигателем на 592 л.с. мощности и необычной окраской кузова.

Объем силового агрегата авто достигает 6,8 литра, а сам мотор может похвастаться двойным турбонаддувом, что повторяет «начинку» стандартной комплектации транспортного средства.

Представители автоконцерна особенно отмечают, что особняком в автомобиле идет краска, которая является наиболее темной и черной среди остальных машин. Помимо этого, желающие приобрести данную модель смогут использовать широкий функционал подбора экстерьера Ghost Black Badge, так как у них в распоряжении окажутся до 44 тыс. оттенков.

Классический седан Rolls-Royce Ghost продается по цене от 332,5 тыс. долларов или примерно 23,408 млн рублей по текущему курсу. Соответственно, новая модификация будет реализоваться по еще более высокой цене.

Автомобильные эксперты решили выяснить, чем бренд Rolls-Royce принципиально отличается от остальных представителей автопрома и составили перечень из ключевых «роскошных» функций марки.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Люксовый седан Ghost Black Badge появился в линейке Rolls-Royce
авто седан rolls-royce Ghost Black Badge
Комментировать