Москва, 30 октября. Политолог Евгений Сатановский напомнил союзникам США, что Россия и Китай не лишены возможности наносить превентивные ядерные удары.

Таким образом эксперт отреагировал на сообщения СМИ о том, что Великобритания, Франция, Япония, Австралия и Германия выступили против того, чтобы США отказывались от возможности нанесения упреждающего удара по России и Китаю. В своем Telegram-канале он намекнул, что Москва и Пекин в состоянии отплатить той же монетой Вашингтону.

Политолог заявил, что все идет к войне между мощными в оборонном плане державами. По его словам, потенциальных оппонентов России может удивить ее ответ на угрозы ядерным оружием. Он призвал задуматься о взаимосвязанности некоторых событий в мире. По его словам, США и их союзникам не стоит удивляться, если КНР и Россия однажды обозначат их в качестве целей для нанесения превентивного ядерного удара.

При этом Сатановский отметил, что коллективный Запад регулярно вмешивается во внутренние дела других стран, после чего пытается обвинить в этом именно РФ. Он считает, что в последние 30 лет российская сторона ведет себя слишком мягко на международной арене.

Ранее эксперт предложил объявить Госдеп США запрещенной в России организацией. Он отметил, что такой шаг может стать хорошим ответом на антироссийские выпады Вашингтона.