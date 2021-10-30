Ведущий «Места встречи» Норкин рассказал, откуда берет анекдоты для шоу

Санкт-Петербург, 30 октября. Известный телеведущий Андрей Норкин попытался осмыслить феномен популярности его анекдотов в программе «Место встречи». Медиаменеджер рассказал, откуда черпает вдохновение для шуток.

Ведущий актуального телешоу заканчивает каждый выпуск коротким анекдотом в тему. Каждый раз зрители у экранов и читатели в Сети приходят в восторг от искрометности журналиста.

Сам он не понимает, чем вызван такой ажиотаж. По словам Норкина, ему периодически звонят и интересуются, почему его очередная шутка вызвала такое повышенное внимание, однако у него нет ответа на этот вопрос.

«Не существует единого алгоритма в отношении анекдотов, как определить, когда один срабатывает, а другой не срабатывает. Но, наверное, попадает в какой-то запрос анекдот, тогда на него реагируют. Потому что бывает такое, что я какой-то там анекдот давно рассказал и вдруг по прошествии нескольких месяцев он выстреливает», — поделился Норкин в беседе с корреспондентом издания «Политика Сегодня».

Тележурналист рассказал, что тщательно готовится к каждому эфиру, заранее продумывая финал. Во время работы над очередным выпуском для НТВ он ищет шутки в тему в интернете.

«Я хочу, чтобы анекдот имел какое-то, хотя бы косвенное, отношение к тому, о чем мы говорили. Присылают шутки жене. У меня много друзей, которые утром едут на работу и мне присылают, что им нравится, я это тоже в копилочку кладу», — признался собеседник издания.

Норкин в субботу принял участие в пресс-клубе «Петербургский уикенд». Там он порадовал гостей студии и экспертов фирменным анекдотом про охоту на лося.