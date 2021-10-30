Поле жесткой борьбы: в чем кроется истинная причина ливанского дипломатического кризиса

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Кувейт выдворяют ливанских послов и отзывают собственных дипломатов из республики. Страна оказалась на грани разрыва дипломатических отношений со участниками Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) из-за неосторожного высказывания министра информации Джорджа Кордахи об «абсурдности» продолжающейся войны в Йемене.

За этим последовали саудовский запрет на любой импорт из Ливана, а также прекращение в республике деятельности крупнейшего в арабском мире частного медиагиганта MBC Group.

Востоковед и президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов в беседе с международной редакцией ФАН раскрыл предпосылки очередного внутриарабского политического конфликта, а также предположил его вероятный исход.

Публично о частном

Скандал разгорелся из-за выступления Кордахи в эфире катарского телеканала Al-Jazeera 5 августа 2021 года — более чем за месяц до его назначения на министерскую должность, перед которой он вел арабскую версию телешоу «Кто хочет стать миллионером?». В ходе передачи ведущий задал ему вопрос об отношении к продолжающейся в Йемене войне, на что тот ответил, что считает конфликт бессмысленным. При этом арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, по его мнению, совершает акт агрессии, пребывая на территории Йемена, а восставшие хуситы из «Ансар Аллах» лишь обороняются.

«Они защищают себя от внешних атак, предпринимаемых в течение многих лет против Йемена», — сказал Кордахи ведущему новостей.

В начале августа это мнение осталось незамеченным для арабских столиц. Однако после назначения Кордахи на пост министра в Сети стал распространяться отрывок из той передачи, что в конце концов привлекло внимание представителей высших эшелонов власти государств ССАГПЗ.

#Yemen

Lebanon's Information Minister George Kordahi stated that the Yemeni are “defending themselves against an external aggression”, adding that “homes, villages, funerals and weddings were being bombed” by the (US - UK - Saudi - UAE - Israel) coalition. pic.twitter.com/DZNiqXCOhK — °• Ronda (@40_Ronda) October 28, 2021

Так, 29 октября Министерство иностранных дел Саудовской Аравии официально заявило о собственном разочаровании «оскорблениями, содержащимися в этих заявлениях, которые направлены против королевства и стран, входящих в арабскую коалицию».

«Эти заявления представляют собой новый эпизод предосудительных и отвергаемых позиций ливанских официальных лиц в отношении Королевства и его политики», — гласит сообщение.

Последовавший за этим абсолютный запрет на импорт из Ливана дополнительно мотивировался Эр-Риядом неспособностью Бейрута пресечь наркотрафик, из-за которого еще в апреле 2021 года королевство прекратило закупки ливанских фруктов и овощей.

«Правительство Королевства сожалеет об итогах отношений с Ливанской Республикой из-за игнорирования ливанскими властями фактов и их продолжающейся неспособности принять корректирующие меры», — говорится в заявлении, распространенном официальным саудовским информагентством SPA.

Saudi Arabia bans all imports from Lebanon and expels ambassador after minister criticised Saudi-led war in Yemen https://t.co/EdJptT0ACn pic.twitter.com/VRKjgXU8sL — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 29, 2021

Дипломатам средиземноморской республики было предписано покинуть Саудовскую Аравию в течение 48 часов, а для саудовских граждан вступил в силу запрет на посещение Ливана. В тот же день к аналогичным шагам прибегли ОАЭ и Бахрейн, а 30 октября своего посла из Бейрута отозвал Кувейт для «консультаций» в связи с «постоянными негативными заявлениями, поступающими от ливанских официальных лиц».

Ливан оправдывается

Кордахи еще 27 октября — до демарша ССАГПЗ — отмечал, что он выражал свое личное мнение, а в должности министра действует в рамках дружественной арабам линии.

«Я против арабо-арабских войн. Обвинения меня во враждебности по отношению к Саудовской Аравии отвергаю», — сказал он.

Погасить конфликт попытались президент и премьер-министр Ливана, еще раз отметившие, что в то время будущий министр информации выражал частную позицию. Премьер Наджиб Микати принес арабским странам официальные заявления и выразил сожаление по поводу предпринятых ими политических решений.

International contacts asked Lebanon’s Prime Minister Najib Mikati not to resign over a growing diplomatic rift with Saudi Arabia and some Gulf states – foreign minister pic.twitter.com/LW6UfUaXku — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 30, 2021

Также он подчеркнул приверженность ливанского правительства хорошим отношениям с Саудовской Аравией и призвал арабских партнеров погасить дипломатический кризис, возникший из-за неудачного комментария Кордахи.

«Мы избегаем конфликтов, но не отвергаем какую-либо позицию, которая солидарна с Саудовской Аравией или странами Персидского залива. <…> Мы также призываем братских арабских лидеров к сотрудничеству в преодолении этого кризиса ради сохранения арабского единства», — заявил он.

Однако одними лишь извинениями и дружелюбными формулировками Бейрут не ограничился. Сейчас идет речь об отставке министра информации, причем пока что добровольной. 29 октября Микати в телефонном разговоре с Кордахи попросил его поставить национальные интересы Ливана на первое место и «принять правильное решение» в интересах республики, о чем сообщил его офис.

Шииты одобряют

Представленное в Ливане движение «Хезболла» похвалило Кордахи за его высказывание, что немедленно вызвало реакцию Эр-Рияда. Саудовская Аравия, признавшая данную организацию террористической, считает, что «Хезболла» оказывает деструктивное влияние на ливанскую политику.

«Хезболла» сделала Ливан ареной и стартовой площадкой для реализации проектов стран, которые не желают добра Ливану и его братскому народу», — сказано в заявлении королевства.

Эту позицию поспешил поддержать экс-премьер Ливана Саад Харири, который возложил на шиитское движение ответственность за подрыв отношений республики с арабскими государствами Аравийского полуострова.

«Ответственность в этом отношении, в первую очередь, лежит на «Хезболле» и ее откровенной враждебности к арабам и арабским государствам Персидского залива», — написал Харири в соцсетях.

After Saudi Arabia’s decision against Lebanon…Hariri attacks Hezbollah and holds them responsible https://t.co/4KfuRmYTWz — Pi News (@Proiqra) October 30, 2021

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абул Гейт 30 октября заявил, что официальные ливанские власти «должны были по-другому отреагировать на кризис, вызванный комментариями министра информации». Не уточняется, что он имел ввиду, однако в заключение глава организации выразил уверенность в том, что президент Ливана Мишель Аун и премьер Микати «станут действовать быстро для ослабления кризиса».

Сам себе не хозяин

Вячеслав Матузов в беседе с ФАН отметил, что неудачное высказывание Кордахи было использовано лишь как повод для усиления давления на Ливан. Дело в том, что республика является региональной площадкой ожесточенной борьбы арабских стран, Ирана, Израиля и США, и даже в некоторой степени Франции.

«Их противостояние как в зеркале отражается в Ливане, поэтому он сам стал объектом жесточайшего давления, вылившегося в те экономические трудности, которые сейчас переживает страна. Какие-то внешние силы принуждают ливанцев как народ к уничтожению собственными руками шиитского очага сопротивления», — считает специалист.

Эксперт говорит о ливанском движении «Хезболла», которое интегрировано в политическую структуру страны. Кроме того, поддерживаемая Ираном организация имеет свои боевые отряды, которые прошли мощную боевую школу.

Any attack on Iran will be the end of Israel in Middle East . Israel terrorists should expect Hundreds of missiles and Suicide drones from #Iran,#Iraq,#Syria,#Yemen,#Lebanon #Hezbollah , #Palestinian pic.twitter.com/ZIE0rE4rTs — NEWS ABOUT IRAN MILITARY AND MIDDLE EAST/AFRICA/ (@IranDrones) October 22, 2021

Это хорошо подготовленные силы, в арсенале которых, по заявлениям самого движения, имеются 100-150 тысяч неуправляемых и маневрирующих ракет различного радиуса действия. Собеседник сообщает, что опасность «Хезболлы» обуславливает стремление прочих региональных игроков «выдавить» ее из Ливана.

«Однако это невозможно по одной простой причине — это коренные жители ливанского юга, интегрированные в политическую структуру государства. Официальное правительство технически не может покончить с этой организацией кроме как путем гражданской войны, а как уже показал аналогичный конфликт в 1975-1990 годах, этот путь бесперспективен», — объясняет востоковед.

Тем не менее в попытках разобраться с группировкой, полагает аналитик, противники Ирана рассматривают чрезмерное ухудшение условий жизни ливанцев с тем, чтобы они самостоятельно покончили с «Хезболлой».

«В результате Ливан подвергается жесточайшему давлению. Уже несколько лет население живет в режиме невозможности снять свои банковские накопления из-за того, что банки в течение одного месяца вывезли все средства на Запад, как по команде. То есть кто-то намеренно «обесточил» банковскую систему страны», — констатирует Матузов.

"I want my money"



A Lebanese man threatened to set himself on fire if the bank didn't give him access to his money.



Lebanon's banks have imposed restrictions on cash withdrawals amid the country's worst economic crisis in decades. pic.twitter.com/10vG5lav28 — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 27, 2020

Эксперт делает закономерный вывод, что высылка дипломатов и удар по ливанскому импорту являются арабским ходом прежде всего против Ирана, а не Ливана. Бейрут, в свою очередь, делает «реверансы» в сторону арабских стран, предлагает встретиться и обсудить проблемы, готов отставить оскандалившегося министра, но у ССАГПЗ задача здесь другая: добиться военных и политических уступок со стороны Тегерана.

В заключение востоковед отметил, что данный кризис должен быть в конце концов урегулирован, причем усилиями всего арабского сообщества.

«Я думаю, что в конечном итоге это должно закончиться в какой-то степени примирением, и вспышка скандала между Саудовской Аравией, Эмиратами, Бахрейном и Ливаном, на мой взгляд, должна завершиться в рамках Лиги арабских государств», — подвел черту Матузов.

Цель есть — повод найдется

По всей видимости, политическое охлаждение между Ливаном и ССАГПЗ возникло бы вне зависимости от скандального заявления ныне действующего министра, так как решение о выдворении дипломатов и перекрытии импорта, вероятно, принималось заранее.

Сам же выбранный повод объективно несостоятелен: решения на государственном уровне не должны приниматься на основе высказываний ведущего телешоу, который не является официальным лицом своей страны. Подобный прецедент возымел бы силу лишь после вступления Кордахи в министерскую должность.