Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 18:02
18:00
Видео
В Северодвинске семь эвакуаторов утроили кортеж для молодоженов
17:57
Политика
МИД Сирии высказался о решении Турции продлить разрешение на использование войск в САР
17:56
Общество
Политолог Стариков заявил, что в мировом энергокризисе виноваты Европа и Америка
17:56
Общество
Телеведущий Норкин описал карикатурный образ России в глазах Запада
17:56
Политика
Британцы в Сети усомнились в добродушии Макрона из-за его широкой улыбки на саммите G20
17:54
Происшествия
Молодые тиктокеры сняли унизительное видео с тяжелобольной бабушкой ради хайпа
17:54
Политика
Публицист Кимаковский призвал Россию раскрыть миру свои ядерные возможности
17:52
Общество
Невролог Чупанова назвала кривую улыбку и невнятную речь первыми признаками инсульта
17:50
Весь мир
Ливия депортировала 140 бенгальских мигрантов
17:49
Экономика
Ростуризм определил, какие инвестпроекты получат льготные займы на возведение отелей
Все новости

Поле жесткой борьбы: в чем кроется истинная причина ливанского дипломатического кризиса
Весь мир
Поле жесткой борьбы: в чем кроется истинная причина ливанского дипломатического кризиса
Global Look Press  /  Bilal Jawich/XinHua

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Кувейт выдворяют ливанских послов и отзывают собственных дипломатов из республики. Страна оказалась на грани разрыва дипломатических отношений со участниками Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) из-за неосторожного высказывания министра информации Джорджа Кордахи об «абсурдности» продолжающейся войны в Йемене.

За этим последовали саудовский запрет на любой импорт из Ливана, а также прекращение в республике деятельности крупнейшего в арабском мире частного медиагиганта MBC Group.

Востоковед и президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов в беседе с международной редакцией ФАН раскрыл предпосылки очередного внутриарабского политического конфликта, а также предположил его вероятный исход.

Публично о частном

Скандал разгорелся из-за выступления Кордахи в эфире катарского телеканала Al-Jazeera 5 августа 2021 года — более чем за месяц до его назначения на министерскую должность, перед которой он вел арабскую версию телешоу «Кто хочет стать миллионером?». В ходе передачи ведущий задал ему вопрос об отношении к продолжающейся в Йемене войне, на что тот ответил, что считает конфликт бессмысленным. При этом арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, по его мнению, совершает акт агрессии, пребывая на территории Йемена, а восставшие хуситы из «Ансар Аллах» лишь обороняются.

«Они защищают себя от внешних атак, предпринимаемых в течение многих лет против Йемена», — сказал Кордахи ведущему новостей.

В начале августа это мнение осталось незамеченным для арабских столиц. Однако после назначения Кордахи на пост министра в Сети стал распространяться отрывок из той передачи, что в конце концов привлекло внимание представителей высших эшелонов власти государств ССАГПЗ.

Так, 29 октября Министерство иностранных дел Саудовской Аравии официально заявило о собственном разочаровании «оскорблениями, содержащимися в этих заявлениях, которые направлены против королевства и стран, входящих в арабскую коалицию».

«Эти заявления представляют собой новый эпизод предосудительных и отвергаемых позиций ливанских официальных лиц в отношении Королевства и его политики», — гласит сообщение.

Последовавший за этим абсолютный запрет на импорт из Ливана дополнительно мотивировался Эр-Риядом неспособностью Бейрута пресечь наркотрафик, из-за которого еще в апреле 2021 года королевство прекратило закупки ливанских фруктов и овощей.

«Правительство Королевства сожалеет об итогах отношений с Ливанской Республикой из-за игнорирования ливанскими властями фактов и их продолжающейся неспособности принять корректирующие меры», — говорится в заявлении, распространенном официальным саудовским информагентством SPA.

Дипломатам средиземноморской республики было предписано покинуть Саудовскую Аравию в течение 48 часов, а для саудовских граждан вступил в силу запрет на посещение Ливана. В тот же день к аналогичным шагам прибегли ОАЭ и Бахрейн, а 30 октября своего посла из Бейрута отозвал Кувейт для «консультаций» в связи с «постоянными негативными заявлениями, поступающими от ливанских официальных лиц».

Ливан оправдывается

Кордахи еще 27 октября — до демарша ССАГПЗ — отмечал, что он выражал свое личное мнение, а в должности министра действует в рамках дружественной арабам линии.

«Я против арабо-арабских войн. Обвинения меня во враждебности по отношению к Саудовской Аравии отвергаю», — сказал он.

Погасить конфликт попытались президент и премьер-министр Ливана, еще раз отметившие, что в то время будущий министр информации выражал частную позицию. Премьер Наджиб Микати принес арабским странам официальные заявления и выразил сожаление по поводу предпринятых ими политических решений.

Также он подчеркнул приверженность ливанского правительства хорошим отношениям с Саудовской Аравией и призвал арабских партнеров погасить дипломатический кризис, возникший из-за неудачного комментария Кордахи.

«Мы избегаем конфликтов, но не отвергаем какую-либо позицию, которая солидарна с Саудовской Аравией или странами Персидского залива. <…> Мы также призываем братских арабских лидеров к сотрудничеству в преодолении этого кризиса ради сохранения арабского единства», — заявил он.

Однако одними лишь извинениями и дружелюбными формулировками Бейрут не ограничился. Сейчас идет речь об отставке министра информации, причем пока что добровольной. 29 октября Микати в телефонном разговоре с Кордахи попросил его поставить национальные интересы Ливана на первое место и «принять правильное решение» в интересах республики, о чем сообщил его офис.

Шииты одобряют

Представленное в Ливане движение «Хезболла» похвалило Кордахи за его высказывание, что немедленно вызвало реакцию Эр-Рияда. Саудовская Аравия, признавшая данную организацию террористической, считает, что «Хезболла» оказывает деструктивное влияние на ливанскую политику.

«Хезболла» сделала Ливан ареной и стартовой площадкой для реализации проектов стран, которые не желают добра Ливану и его братскому народу», — сказано в заявлении королевства.

Эту позицию поспешил поддержать экс-премьер Ливана Саад Харири, который возложил на шиитское движение ответственность за подрыв отношений республики с арабскими государствами Аравийского полуострова.

«Ответственность в этом отношении, в первую очередь, лежит на «Хезболле» и ее откровенной враждебности к арабам и арабским государствам Персидского залива», — написал Харири в соцсетях.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абул Гейт 30 октября заявил, что официальные ливанские власти «должны были по-другому отреагировать на кризис, вызванный комментариями министра информации». Не уточняется, что он имел ввиду, однако в заключение глава организации выразил уверенность в том, что президент Ливана Мишель Аун и премьер Микати «станут действовать быстро для ослабления кризиса».

Сам себе не хозяин

Вячеслав Матузов в беседе с ФАН отметил, что неудачное высказывание Кордахи было использовано лишь как повод для усиления давления на Ливан. Дело в том, что республика является региональной площадкой ожесточенной борьбы арабских стран, Ирана, Израиля и США, и даже в некоторой степени Франции.

«Их противостояние как в зеркале отражается в Ливане, поэтому он сам стал объектом жесточайшего давления, вылившегося в те экономические трудности, которые сейчас переживает страна. Какие-то внешние силы принуждают ливанцев как народ к уничтожению собственными руками шиитского очага сопротивления», — считает специалист.

Эксперт говорит о ливанском движении «Хезболла», которое интегрировано в политическую структуру страны. Кроме того, поддерживаемая Ираном организация имеет свои боевые отряды, которые прошли мощную боевую школу.

Это хорошо подготовленные силы, в арсенале которых, по заявлениям самого движения, имеются 100-150 тысяч неуправляемых и маневрирующих ракет различного радиуса действия. Собеседник сообщает, что опасность «Хезболлы» обуславливает стремление прочих региональных игроков «выдавить» ее из Ливана.

«Однако это невозможно по одной простой причине — это коренные жители ливанского юга, интегрированные в политическую структуру государства. Официальное правительство технически не может покончить с этой организацией кроме как путем гражданской войны, а как уже показал аналогичный конфликт в 1975-1990 годах, этот путь бесперспективен», — объясняет востоковед.

Тем не менее в попытках разобраться с группировкой, полагает аналитик, противники Ирана рассматривают чрезмерное ухудшение условий жизни ливанцев с тем, чтобы они самостоятельно покончили с «Хезболлой».

«В результате Ливан подвергается жесточайшему давлению. Уже несколько лет население живет в режиме невозможности снять свои банковские накопления из-за того, что банки в течение одного месяца вывезли все средства на Запад, как по команде. То есть кто-то намеренно «обесточил» банковскую систему страны», — констатирует Матузов.

Эксперт делает закономерный вывод, что высылка дипломатов и удар по ливанскому импорту являются арабским ходом прежде всего против Ирана, а не Ливана. Бейрут, в свою очередь, делает «реверансы» в сторону арабских стран, предлагает встретиться и обсудить проблемы, готов отставить оскандалившегося министра, но у ССАГПЗ задача здесь другая: добиться военных и политических уступок со стороны Тегерана.

В заключение востоковед отметил, что данный кризис должен быть в конце концов урегулирован, причем усилиями всего арабского сообщества.

«Я думаю, что в конечном итоге это должно закончиться в какой-то степени примирением, и вспышка скандала между Саудовской Аравией, Эмиратами, Бахрейном и Ливаном, на мой взгляд, должна завершиться в рамках Лиги арабских государств», — подвел черту Матузов.

Цель есть — повод найдется

По всей видимости, политическое охлаждение между Ливаном и ССАГПЗ возникло бы вне зависимости от скандального заявления ныне действующего министра, так как решение о выдворении дипломатов и перекрытии импорта, вероятно, принималось заранее.

Сам же выбранный повод объективно несостоятелен: решения на государственном уровне не должны приниматься на основе высказываний ведущего телешоу, который не является официальным лицом своей страны. Подобный прецедент возымел бы силу лишь после вступления Кордахи в министерскую должность.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Поле жесткой борьбы: в чем кроется истинная причина ливанского дипломатического кризиса
саудовская аравия ливан ссагпз
Комментировать