Лавров встретится с главами МИД Турции и Франции на полях саммита G20 в Риме

Рим, 30 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с турецким и французским коллегами Мевлютом Чавушоглу и Жан-Ивом ле Дрианом.

Встречи пройдут в Риме в рамках саммита «Большой двадцатки», который стартовал 30 октября и продлится два дня.

Кроме того, у Лаврова намечены переговоры с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом и директором Всемирной продовольственной программы ООН Дэвидом Бизли. В самое ближайшее время российский дипломат встретится с главой МИД Китая Ван И.

Ранее на саммите G20 выступил президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции. В ходе своей речи он отметил, что ответственные действия поставщиков и потребителей являются главным условием устойчивости мирового энергетического рынка. Кризисные явления на региональных рынках еще раз показали, насколько важна для современного мира стабильная и уверенная работа энергетического сектора, считает российский лидер.