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Bloomberg: заявление Путина по нефти встревожило мировых импортеров
Экономика
Bloomberg: заявление Путина по нефти встревожило мировых импортеров
bloomberg.com  /  Bloomberg

Москва, 30 октября. Слова президента России Владимира Путина о возможном росте нефтяных цен до 100 долларов за баррель вызвали смятение многих мировых держав, в том числе США и Японии, пишет агентство Bloomberg.

За последний год котировки нефти существенно выросли. Сначала стоимость колебалась в районе 50 долларов за баррель, теперь превышает 80 долларов. Импортеры встревожились, и поводом для их реакции стало заявление российского лидера, приводит перевод статьи издание «ПолитРоссия».

«Когда Владимир Путин, один из лидеров ОПЕК +, предупредил, что 100 долларов за баррель — вполне реальная возможность, страны-потребители нефти действительно забили тревогу», — отметили журналисты.

На фоне резкого роста цен на нефть США, Индия, Япония и другие страны — потребители оказывают дипломатическое давление на нефтяной картель, считают американские эксперты. Инсайдеры указывают, что в кулуарах ведется активная кампания, направленная на то, чтобы убедить ОПЕК+ усилить рост добычи сырья.

Исполнительный директор одного из крупнейших в мире инвестиционных фондов BlackRock Лоренс Финк ранее заявил, что цены на нефть действительно могут достигнуть отметки в 100 долларов за «бочку». Такая тенденция реальна при текущей конъюнктуре.

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