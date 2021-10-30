Ведущий Норкин рассказал, стал бы он «выдавать» нецензурные анекдоты в прямом эфире

На телевидении нельзя материться — таково требование закона. Об этом в интервью ФАН заявил ведущий передачи «Место встречи» на канале НТВ Андрей Норкин.

Ранее популярный стендап-комик и гражданин Белоруссии Идрак Мирзализаде попросил Мосгорсуд отменить решение МВД о запрете его пребывания на территории России, которое было вынесено после массового общественного осуждения поведения молодого человека в студии одного из шоу на YouTube. Тогда Мирзализаде заявил, что «русские обмазываются [экскрементами] и ложатся спать». «Шутка» оказалась настолько «удачной», что у комика аннулировали вид на жительство в России.

Андрей Норкин — не только ведущий, но и известный артист, выступающий в жанре политической сатиры. Именно как обладателя данного статуса корреспондент ФАН попросил мэтра тележурналистики оценить «юмор» стендап-комика.

«Касаемо этого конкретного случая, должен заметить, что никакой «шутки» этот человек не произнес — там было откровенное оскорбление, и мне кажется, что мера, которую к нему хотят применить, совершенно адекватная, — заметил журналист. — Люди, которые приезжают жить в нашу страну, должны соблюдать как ее законы, так и неписанные моральные правила, которые приняты у нас. Я же не приезжаю в его страну и не говорю гадости про его народ?»

Prt Scr youtube.com / Stand-Up Club Лучшее

Собеседник ФАН рассказал, где, на его взгляд, пролегает грань между шуткой и преступлением.

«У меня эта грань находится внутри меня самого: если я в чем-то сомневаюсь и думаю, что моя шутка может кого-то обидеть или оскорбить, то я не буду ее произносить публично, — заметил Норкин. — В кругу друзей — да, почему бы и нет? Но это мое личное самоощущение, у других людей оно может быть иным».

Телеведущий также отметил, что никогда не стал бы рассказывать в прямом эфире анекдоты с нецензурной лексикой.

«Таково требование закона, — отметил он. — И если во время съемок меня что-то озаряет, и я вижу отличную возможность в тему пошутить, то перед тем, как это выдать, я, конечно же, накладываю на себя некие самоцензурные ограничения и несколько раз подумаю, надо ли это вываливать в прямой эфир или нет».

Ранее Норкин заявил, что петербургские пробки «хуже московских».