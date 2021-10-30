Кубанские аграрии собрали рекордный урожай

Краснодар, 30 октября. Аграрии Краснодарского края завершили основные уборочные работы, результаты которых оказались рекордными. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации региона.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что в 2021 году было собрано 15,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса, а также 180 тысяч тонн винограда. Он считает, что главной составляющей нынешнего рекорда стал труд людей, проживающих в селах.

«Вы своим тяжелым трудом создаете аграрную историю края. Вы чувствуете землю, и она благодарит вас за заботу щедрыми урожаями», — обратился Кондратьев к местным аграриям.

Он уточнил, что 90% собранного на Кубани зерна относится к продовольственному классу. Кроме того, регион первым в стране полностью перешел на отечественные семена пшеницы, добавил губернатор.

Минсельхоз РФ ранее скорректировал прогноз урожая по итогам текущего года. Согласно ожиданиям ведомства, к концу года в России будет собрано не менее 123 млн тонн зерновых.