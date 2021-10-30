Министры Ливана обсудили дипломатический скандал на экстренном совещании

Бейрут, 30 октября. Кризисная группа министров Ливана провела экстренное совещание, на котором обсудила дипломатический кризис в отношениях с государствами региона. Скандал разгорелся после заявлений главы Мининформа республики Джорджа Кордахи в адрес возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, принимающей участие в военном конфликте в Йемене.

Собрание проходило на фоне призывов ряда ведущих политиков к отставке министра информации, чьи слова вызвали жесткую реакцию со стороны Эр-Рияда. Уход Кордахи с должности может привести к тому, что поддерживаемые организацией «Хезболла» и ее союзником партией «Амаль» члены кабмина вознамерятся последовать его примеру. В таком случае хрупкое правительство не сможет функционировать.

По итогам трехчасового совещания глава Минобразования Ливана Аббас Халаби заявил, что страна не может остаться без правительства из-за других неотложных вопросов, поэтому кабмин в текущем составе продолжит работать над устранением разногласий.

Lebanese Edu minister on the crisis with Gulf countries : "Governement is pursuing its work", meaning it won't resign. Same government hasn't convened in more than 2 weeks because of an internal political crisis. #Lebanon https://t.co/lEp51QkuWI — Matthieu Karam (@MatthieuKaram) October 30, 2021

Кроме того, глава МИД республики Абдалла Бу Хабиб указал на то, что международные партнеры Ливана выступают против отставки правительства премьер-министра Наджиба Микати в связи с инцидентом.

Аккаунт президента Ливана Мишеля Ауна в Twitter проинформировал о том, что глава государства следил за совещанием министерской группы, сформированной накануне. По словам лидера республики, Бейрут стремится установить «лучшие отношения» с Эр-Риядом и подписать двусторонние соглашения в рамках углубления взаимодействия.

الرئيس عون تابع مداولات خليّة الأزمة لمعالجة تداعيات موقف المملكة العربية السعودية الأخير: حريصون على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة ومأسّسة هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 30, 2021

Неосторожное слово

Ранее в СМИ появились отрывки интервью министра информации Ливана Джорджа Кордахи телеканалу Al Jazeera, записанного в августе — то есть до того, как он получил министерский портфель. Политик заявил, что действия коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене являются агрессией, а повстанцы из хуситского движения «Ансар Аллах» вынуждены обороняться. Он также назвал йеменский конфликт «абсурдным».

Саудовская Аравия приказала послу Ливана в королевстве покинуть страну в течение 48 часов и отозвала своего посла в Бейруте для консультаций в ответ на комментарии Джорджа Кордахи. Более того, источник РИА Новости сообщил, что Эр-Рияд рассматривает возможности разрыва отношений со средиземноморским государством.

В след за Саудовской Аравией покинуть страну в 48 часов потребовали от послов Ливана Бахрейн и Кувейт. Эти страны также взывали глав своих диппредставительств для консультаций.

Saudi Arabia has ordered Lebanon's ambassador to leave within 48 hours and banned all imports from Lebanon over "insulting" comments by a Lebanese minister. But is that really the case?



WATCH: https://t.co/vLqDQkf5gC pic.twitter.com/R0R120z1eW — Kevork Almassian???????????????? (@KevorkAlmassian) October 30, 2021

Эр-Рияд заявил, что против Бейрута будут приняты «дальнейшие меры». Помимо высылки дипломатов, королевство также полностью прекратило импорт товаров из средиземноморской республики.

«Ничего плохого не сделал»

Конфликт стал еще одним вызовом кабинету премьер-министра Ливана Наджиба Микати, который был приведен к присяге в прошлом месяце после более чем годичного политического вакуума.

Накануне вечером Микати попросил Кордахи поставить национальные интересы на первое место и «принять правильное решение» для урегулирования конфликта, намекнув на отставку. Министр информации при этом ранее заявлял, что «не сделал ничего плохого», поскольку шоу было записано более чем за месяц до того, как он стал членом правительства.

«Я никогда не нападал и не оскорблял Саудовскую Аравию или Эмираты», — заявил Кордахи 27 октября.

Saudi media reported MBC Group will close its Lebanon operations. While much of Saudi media operations had been relocated over the past year, this sudden announcement — in media, not by MBC — came a day after Kordahi’s Houthi comments angered the Saudi govhttps://t.co/GnssDbWZBE — Sarah Dadouch | سارة دعدوش (@SarahDadouch) October 29, 2021

Не впервой

Стоит отметить, что это уже не первый скандал между Бейрутом и Эр-Риядом в нынешнем году. В мае тогдашний и.о. министра иностранных дел Шарбель Вахби намекнул в эфире местного телевидения, что Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива поддерживали террористическую группировку «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Кроме того, политик назвал «бедуином» гостя передачи из Саудовской Аравии, присоединившегося к эфиру по видеосвязи.

Тогда посла Ливана в Эр-Рияде вызвали в МИД королевства. Внешнеполитическое ведомство сообщило, что слова ливанского министра «не соответствовали элементарным дипломатическим нормам и противоречили историческим отношениям между двумя братскими народами». В свою очередь, Вахби выразил мнение, что его слова исказили.

1 Организация запрещена на территории РФ.