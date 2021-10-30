Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 19:37
19:33
Экономика
Курс на сотрудничество с ЕС разрушает экономику Украины
19:30
Шоу-бизнес
Елена Темникова призналась, что пригласивший ее в Москву продюсер оказался педофилом
19:27
Наука
Ученые Национального института антропологии нашли на полуострове Юкатан каноэ эпохи майя
19:25
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся на Рублевском шоссе в Москве
19:25
Происшествия
Талибы открыли огонь по участникам свадебной вечеринки в Афганистане
19:24
Общество
Студенты из Волгоградского университета разработали управляемый взглядом браузер
19:19
Армия
Корабли Тихоокеанского флота провели учения по противовоздушной обороне во Владивостоке
19:19
Общество
Игнорировать — себе дороже: корреспондент RT Придыбайло оценил высказывание Моргенштерна
19:18
Весь мир
Три десятка сирийских беженцев покинули лагерь «Эр-Рукбан» при содействии ЦПВС
19:18
Общество
Петербургские стационары для больных с COVID-19 заполнены более чем на 65%
Все новости

Министры Ливана обсудили дипломатический скандал на экстренном совещании
Весь мир
Министры Ливана обсудили дипломатический скандал на экстренном совещании
Global Look Press  /  Bilal Jawich/XinHua

Бейрут, 30 октября. Кризисная группа министров Ливана провела экстренное совещание, на котором обсудила дипломатический кризис в отношениях с государствами региона. Скандал разгорелся после заявлений главы Мининформа республики Джорджа Кордахи в адрес возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, принимающей участие в военном конфликте в Йемене.

Собрание проходило на фоне призывов ряда ведущих политиков к отставке министра информации, чьи слова вызвали жесткую реакцию со стороны Эр-Рияда. Уход Кордахи с должности может привести к тому, что поддерживаемые организацией «Хезболла» и ее союзником партией «Амаль» члены кабмина вознамерятся последовать его примеру. В таком случае хрупкое правительство не сможет функционировать. 

По итогам трехчасового совещания глава Минобразования Ливана Аббас Халаби заявил, что страна не может остаться без правительства из-за других неотложных вопросов, поэтому кабмин в текущем составе продолжит работать над устранением разногласий.

Кроме того, глава МИД республики Абдалла Бу Хабиб указал на то, что международные партнеры Ливана выступают против отставки правительства премьер-министра Наджиба Микати в связи с инцидентом.

Аккаунт президента Ливана Мишеля Ауна в Twitter проинформировал о том, что глава государства следил за совещанием министерской группы, сформированной накануне. По словам лидера республики, Бейрут стремится установить «лучшие отношения» с Эр-Риядом и подписать двусторонние соглашения в рамках углубления взаимодействия.

Неосторожное слово

Ранее в СМИ появились отрывки интервью министра информации Ливана Джорджа Кордахи телеканалу Al Jazeera, записанного в августе — то есть до того, как он получил министерский портфель. Политик заявил, что действия коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене являются агрессией, а повстанцы из хуситского движения «Ансар Аллах» вынуждены обороняться. Он также назвал йеменский конфликт «абсурдным».

Саудовская Аравия приказала послу Ливана в королевстве покинуть страну в течение 48 часов и отозвала своего посла в Бейруте для консультаций в ответ на комментарии Джорджа Кордахи. Более того, источник РИА Новости сообщил, что Эр-Рияд рассматривает возможности разрыва отношений со средиземноморским государством.

В след за Саудовской Аравией покинуть страну в 48 часов потребовали от послов Ливана Бахрейн и Кувейт. Эти страны также взывали глав своих диппредставительств для консультаций.

Эр-Рияд заявил, что против Бейрута будут приняты «дальнейшие меры». Помимо высылки дипломатов, королевство также полностью прекратило импорт товаров из средиземноморской республики.

«Ничего плохого не сделал»

Конфликт стал еще одним вызовом кабинету премьер-министра Ливана Наджиба Микати, который был приведен к присяге в прошлом месяце после более чем годичного политического вакуума.

Накануне вечером Микати попросил Кордахи поставить национальные интересы на первое место и «принять правильное решение» для урегулирования конфликта, намекнув на отставку. Министр информации при этом ранее заявлял, что «не сделал ничего плохого», поскольку шоу было записано более чем за месяц до того, как он стал членом правительства.

«Я никогда не нападал и не оскорблял Саудовскую Аравию или Эмираты», — заявил Кордахи 27 октября. 

Не впервой

Стоит отметить, что это уже не первый скандал между Бейрутом и Эр-Риядом в нынешнем году. В мае тогдашний и.о. министра иностранных дел Шарбель Вахби намекнул в эфире местного телевидения, что Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива поддерживали террористическую группировку «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Кроме того, политик назвал «бедуином» гостя передачи из Саудовской Аравии, присоединившегося к эфиру по видеосвязи.

Тогда посла Ливана в Эр-Рияде вызвали в МИД королевства. Внешнеполитическое ведомство сообщило, что слова ливанского министра «не соответствовали элементарным дипломатическим нормам и противоречили историческим отношениям между двумя братскими народами». В свою очередь, Вахби выразил мнение, что его слова исказили.

 

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Министры Ливана обсудили дипломатический скандал на экстренном совещании
саудовская аравия йемен ливан дипломатический скандал
Комментировать