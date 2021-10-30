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Специальный корреспондент RT Константин Придыбайло назвал Россию «легкими всего мира»

  /   Обновлено: 30 октября 2021 17:05
Общество
Специальный корреспондент RT Константин Придыбайло назвал Россию «легкими всего мира»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 30 октября. Россия является самой «зеленой» страной, если посмотреть на земной шар с высоты птичьего полета, заявил специальный корреспондент RT Константин Придыбайло.

Зеленые насаждения занимают около 45% территории страны. А по площади лесов Россия выходит на первое место, обладая примерно 20% мировых запасов древесины.

«Если посмотреть на земной шар, самая зеленая страна будет наша. Легкие всего мира — это Россия», — отметил журналист в рамках заседания пресс-клуба «Петербургский уикенд».

Именно поэтому «зеленая» энергетика должна войти в моду, добавил генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич. По его словам, сейчас по всему миру увеличивается число экоактивистов. В качестве примера Малькевич привел шведскую экологическую активистку Грету Тунберг.

«Потом за право быть этим просвещенным последователем чистого и зеленого придется заплатить втридорога», — подчеркнул спикер.

Сейчас Россия должна встроиться в процесс и принять активное участие в развитии экологичной «зеленой» энергетики, добавил российский политический деятель Николай Стариков. Причем даже в этой сфере, по его мнению, необходимо отстаивать интересы страны.

Российский журналист Андрей Норкин ранее описал борьбу Запада с Россией на мировом энергорынке. По его словам, продвижение Западом идей «зеленой» энергетики объясняется лоббистскими интересами.

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россия зеленая энергетика Придыбайло петербургский уикенд
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