Журналисты и политики из Москвы и Петербурга встретились на заседании «Петербургского уикенда»

Очередное заседание «Петербургского уикенда» состоялось 30 октября в Медиагруппе «Патриот». Ведущие журналисты и политики из двух столиц обсудили животрепещущие темы. Разговор коснулся экономического кризиса, западных санкций, «зеленой энергетики» и многих других тем.

При этом центральной темой разговора стал коронавирус, антиваксеры, локдаун, прививки и отношение каждого из гостей к происходящему сейчас. Спикеры, хоть и имели «свои мнения» по этому вопросу, но в целом оказались едины: вакцинация — ключ к победе над коварным вирусом.

Вакцинирован ты или нет, но во многих регионах с 30 октября, а кое-где и раньше, введены ограничения: на походы в кинотеатр, кафе, общественные места. Причем страдают от этого все, и запрет введен не дифференцированно. Это вызывает вопросы: почему я, как привитый, сознательный гражданин, не могу пойти в кино, так же как Вася из соседнего подъезда, который прививку не ставил?

«Проблема в отсутствии стандартов. Полномочия регионам выделены достаточно широкие, но надо делать так: вот у вас ситуация такая-то [достигает определенного уровня заболевших], после этого вы делаете это [определенный набор требований исполняется], в другом регионе — нормальная ситуация, значит они не делают ничего. Но когда придется что-то предпринимать, надо сделать те же шаги, которые предприняты в первом регионе. Чтобы не было недопонимания. Из-за этого и проблемы: люди перестают верить властям, кто-то начинает думать, что его обманывают, что это заговор. Кто-то вспоминает ельцинские времена и то, что обещали, что не будет девальвации рубля… Нет стандарта единого», — уверен Андрей Норкин, теле- и радиоведущий.

Как очередной энергетический кризис посрамил «зеленую энергетику»? Об этом спикеры говорили с особым интересом. Александр Малькевич, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», считает, что эта тема — банальная пиар-кампания, когда целью является внушение определенных стандартов.

«Это чистой воды пиаровский пузырь, когда мы вам внушаем, что нужно отказаться от газа, бензина, угля — от всего отказаться. Вы должны быть на стиле, на ЗОЖе, зеленая энергетика… А потом, когда вы от всего отказались, выясняется, что вы за это должны платить в пять-десять раз больше, отказываясь от массы привычных вещей, потому что вы сидите на этой пиаровской игле. У вас с одной стороны — икона Грета Тунберг, с другой — разные правозащитники, которые иначе вас просто сотрут в порошок. Это великолепная пиар-кампания. Но цель — только зарабатывание денег», — говорит Малькевич.

В последнее время в медиасообществе и социальных сетях набирает обороты история с самовыражением на фоне святынь. В Москве парень и девушка сымитировали половой акт на фоне храма Василия Блаженного в центре Москвы, в Санкт-Петербурге девушка оголила свою пятую точку возле Исаакиевского собора. И это далеко не полный перечень того, что попадает в Сеть. Но почему же тогда, совершая неблаговидный поступок, эти люди потом удивляются, что в их дверь стучатся полицейские?

«Не знаю. Я думаю, они и не догадывались, что за ними придут. Вот этот блогер с девушкой в форме полицейского и эта мадам на фоне Исаакиевского. Я думаю, что есть такое ощущение, что в Интернете можно все, больше, чем в жизни. И они это правило переносят из Интернета в реальную жизнь. А потом, когда они оказываются в зале суда и получают десять месяцев колонии — для них это шок. Девушка, 19 лет, десять месяцев колонии — страшно. Что будет с этой леди на фоне Исаакиевского еще неизвестно», — сказал Константин Придыбайло, журналист.

Также во время дискуссии гости поговорили о строительстве метро в Петербурге и пробках в городе. Проблема эта существует не только в Северной столице, но и других городах. Особо острой ее назвать сложно, но при этом многие, приводя в пример Москву, где станции метрополитена открываются одна за одной, забывают, что регионы получают разное финансирование, в том числе и на транспортную составляющую.