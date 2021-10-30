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Трейлер расширенной версии фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» появился в Сети

  /   Обновлено: 30 октября 2021 16:41
Общество
Трейлер расширенной версии фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» появился в Сети
Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор»

Москва, 30 октября. Российская кинокомпания Bubble Studios анонсировала выход расширенной версии блокбастера «Майор Гром: Чумной Доктор». На официальном YouTube-канале студии был представлен трейлер.

Премьера кинокомикса состоялась 1 апреля. Спустя месяц права на онлайн-показ киноленты приобрели российский сервис «КиноПоиск HD» и американская стриминговая платформа Netflix. Всего за пару дней фильм собрал огромное количество просмотров и армию фанатов по всему миру.

Под трейлером расширенной версии студия отметила, что спустя время готова представить публике дополнительные материалы фильма. По обещанию создателей, всех поклонников ждут новые события и диалоги. Премьера состоится эксклюзивно на «КиноПоиск HD» в новогодние праздники.

«Уже сегодня мы готовы объявить о выходе расширенной версии фильма! Мы планируем вставить в фильм целую кучу новых сцен, диалогов и событий – целых 20 минут нового материала!» — сообщается в описании под роликом.

Фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» рассказывает о принципиальном сотруднике петербургской полиции Игоре Громе, который любит ловить преступников и есть шаверму. Во время одного из расследований ему предстоит столкнуться со злодеем, который носит маску и угрожает всему городу.

Ранее стало известно, что российская компания Bubble займется экранизацией комикса «Красная фурия» с женщиной в главной роли. Главную героиню зовут Ника Чайкина, и на проживание она зарабатывает воровством.

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майор гром: чумной доктор bubble studios кинокомикс
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