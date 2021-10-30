Норкин с помощью Coca Cola и Pepsi описал борьбу Запада с Россией на мировом энергорынке

Санкт-Петербург, 30 октября. Продвижение Западом идей «зеленой энергетики» объясняется лоббистскими интересами, потому что ему нужно «Coca Cola продвигать быстрее, чем Pepsi», считает российский журналист Андрей Норкин.

Как очередной энергетический кризис посрамил «зеленую энергетику», почему российская экономика растет, несмотря на санкции Запада, и ряд других важных тем обсудили участники пресс-клуба «Петербургский уикенд», который прошел в медиацентре «Патриот». Андрей Норкин поделился своими мыслями о том, насколько перспективной можно считать «зеленую энергетику». Некоторые эксперты полагают, что внедрением подобных проектов Запад просто пытается отодвинуть в сторону Россию, потому что у нее много энергоресурсов.

«Тут не столько нас хотят зачистить или откуда-то выкинуть как энергодержаву, а просто надо Coca Cola продвигать быстрее, чем Pepsi. Вот и вся это история. Мне кажется, что пока это еще очень далеко», — объяснил он.

При этом журналист не исключил, что рано или поздно может развернуться мощная «антизеленая» кампания. По его словам, это может произойти после того, как будут подсчитаны убытки от реализации этой идеи.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что энергосистемы, в которых задействованы солнце или ветер, испытывают гораздо большую финансовую нагрузку, чем аналоги на платных источниках энергии. По его словам, применение таких технологий сопряжено с рядом трудностей.