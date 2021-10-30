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Глава КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости сотрудничества государств в сфере вакцин
Общество
Глава КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости сотрудничества государств в сфере вакцин
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 30 октября. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил на саммите G20 с инициативой о сотрудничестве в сфере вакцин от коронавируса.

Саммит «Большой двадцатки», государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой, прошел в субботу, 30 октября, в форме видеоконференции. Глава КНР призвал лидеров участвующих стран продвигать взаимное признание препаратов для вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

«Необходимо справедливо относиться к различным вакцинам», — заявил Си Цзиньпин.

Отметим, президент России Владимир Путин в ходе саммита G20 сообщил, что доступ к вакцинам до сих пор есть не у всех стран из-за недобросовестной конкуренции. По словам главы государства, коронавирус еще долгое время будет представлять опасность, поэтому странам необходимо способствовать взаимному признанию вакцин.

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Си Цзиньпин вакцина большая двадцатка
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