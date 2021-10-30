Бородина не смогла рассмешить Татьяну Тарасову новым номером в «Ледниковом периоде»

Москва, 30 октября. Телеведущая Ксения Бородина и фигурист Дмитрий Соловьев вновь разочаровали члена жюри Татьяну Тарасову номером в проекте «Ледниковый период». Тренер без восторга отреагировала на выступление артистки.

«Ледниковый период» вернулся на экраны с новым эпизодом. Бородина вновь поборолась за победу в проекте, несмотря на низкие оценки прошлых выступлений. Однако в этот раз телеведущая вышла на лед с ироничным номером с отсылкой к фильму «Карнавал», где продемонстрировала свою неуклюжесть.

Выступление Бородиной и Соловьева рассмешило членов жюри, они удостоили пару оценки в 11,64 балла. Лишь Тарасова снова осталась непреклонна и раскритиковала пару аутсайдеров шоу.

«Я с Леней [Ярмольником] абсолютно согласна — ему было смешно. Мне — нет. Ведь это возникает, когда ты смотришь. И когда смешно, то ты не можешь остановиться. А здесь я видела, что все, что у вас есть, вы делаете. И вы делаете это неплохо. Но я так чувствовала», — заявила Тарасова.

Первый канал / Prt scr / Ледниковый Период

Артист балета Николай Цискаридзе также высказался о выступлении Бородиной. Хореограф отметил, что выступление артистки было опасным, а ей не следовало поспешно шутить над собой.

Новый эпизод «Ледникового периода» отметился не только выходом Бородиной на лед, но и скандалом между звездами. Цискаридзе поспорил с Ильей Авербухом из-за постановки выступления Екатерины Бобровой и Макара Запорожского.