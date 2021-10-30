Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 18:01
18:00
Видео
В Северодвинске семь эвакуаторов утроили кортеж для молодоженов
17:57
Политика
МИД Сирии высказался о решении Турции продлить разрешение на использование войск в САР
17:56
Общество
Политолог Стариков заявил, что в мировом энергокризисе виноваты Европа и Америка
17:56
Общество
Телеведущий Норкин описал карикатурный образ России в глазах Запада
17:56
Политика
Британцы в Сети усомнились в добродушии Макрона из-за его широкой улыбки на саммите G20
17:54
Происшествия
Молодые тиктокеры сняли унизительное видео с тяжелобольной бабушкой ради хайпа
17:54
Политика
Публицист Кимаковский призвал Россию раскрыть миру свои ядерные возможности
17:52
Общество
Невролог Чупанова назвала кривую улыбку и невнятную речь первыми признаками инсульта
17:50
Весь мир
Ливия депортировала 140 бенгальских мигрантов
17:49
Экономика
Ростуризм определил, какие инвестпроекты получат льготные займы на возведение отелей
Все новости

Потери Apple от дефицита микросхем составили 6 млрд долларов
Экономика
Потери Apple от дефицита микросхем составили 6 млрд долларов
pxhere.com

Нью-Йорк, 30 октября. Корпорация Apple потеряла 6 млрд долларов из-за дефицита микросхем. Об этом заявил генеральный директор компании Тим Кук.

Он отметил, что сбои в поставках и нехватка чипов оказались более серьезными, чем ожидалось. При этом, по словам топ-менеджера, Apple ожидает уверенного роста выручки в четвертом квартале 2021 года.

Кук заметил, что в октябре ситуация со сбоями производства значительно улучшилась. Проблемы с поставками были связаны не с технологически продвинутыми процессорами, а со старыми микросхемами, уточнил представитель Apple.

Согласно отчетности Apple, выручка корпорации по итогам третьего квартала 2021 года составила 83,4 млрд долларов, что на 29% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль увеличилась почти вдвое — с 12,6 млрд долларов в прошлом году до 20,5 млрд в текущем.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Потери Apple от дефицита микросхем составили 6 млрд долларов
apple компании микросхемы
Комментировать