Потери Apple от дефицита микросхем составили 6 млрд долларов

Нью-Йорк, 30 октября. Корпорация Apple потеряла 6 млрд долларов из-за дефицита микросхем. Об этом заявил генеральный директор компании Тим Кук.

Он отметил, что сбои в поставках и нехватка чипов оказались более серьезными, чем ожидалось. При этом, по словам топ-менеджера, Apple ожидает уверенного роста выручки в четвертом квартале 2021 года.

Кук заметил, что в октябре ситуация со сбоями производства значительно улучшилась. Проблемы с поставками были связаны не с технологически продвинутыми процессорами, а со старыми микросхемами, уточнил представитель Apple.

Согласно отчетности Apple, выручка корпорации по итогам третьего квартала 2021 года составила 83,4 млрд долларов, что на 29% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль увеличилась почти вдвое — с 12,6 млрд долларов в прошлом году до 20,5 млрд в текущем.