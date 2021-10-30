Главные новости дня: 30 октября

ФАН публикует дайджест событий 30 октября.

Умер диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов

Известный советский и российский телеведущий скончался на 90-м году жизни. Источник утверждает, что у мужчины ранее диагностировали тромбоз нижних конечностей. Последнее обострение было в сентябре этого года. Однако Кириллов отказался ехать в больницу и остался для прохождения лечения дома. Госпитализировали телеведущего уже в октябре.

Global Look Press / Kremlin Pool/

Задержана предполагаемая участница эротической съемки у Исаакиевского собора в Петербурге

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность женщины, которая оголила ягодицы на фоне Исаакиевского собора. Сотрудники правоохранительных органов подозревают 31-летнюю местную жительницу. Девушку уже задержали и передали в следственные органы, рассказал источник ФАН.

Выпавший из окна в Москве хоккеист Биткин скончался от полученных травм

Ночью жители одного из районов столицы обратились в дежурную часть и сообщили, что на козырьке технического этажа лежит молодой человек. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть, погибшим оказался 24-летний хоккеист Иван Биткин. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и причины падения юноши.

Пьяная мать устроила ДТП и едва не лишила жизни своего ребенка в Севастополе

Женщина-водитель стала виновницей дорожного происшествия в одном из районов Севастополя. Все указывало на то, что автоледи находилась в состоянии алкогольного опьянения. В момент аварии на Тоннельной улице в салоне находилась маленькая дочь виновницы инцидента. Однако, вместо того чтобы передать малышку медикам, истекающая кровью мать начала материться и кидаться на работников скорой помощи.

Угрожавшего взорвать бомбу пассажира задержали в аэропорту Домодедово

Сотрудники полиции задержали пассажира, который выкрикивал угрозы в Домодедово. Хулиган заявил, что якобы устроит взрыв в здании. Взрывное устройство, о котором заявлял нетрезвый пассажир, при нем не обнаружили. Аэропорт работает в штатном режиме, мужчина задержан. В настоящее время решается вопрос о привлечении его к ответственности в соответствии с законодательством.

Михаил Мурашко и его заместители выехали в регионы в связи со сложной эпидситуацией

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко и его заместители направились в регионы, в которых складывается наиболее сложная ситуация с пандемией коронавируса. Также в девять регионов с наиболее критической ситуацией по COVID-19 направилось руководство Росздравнадзора.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Путин на саммите G20 назвал главные проблемы во взаимном признании вакцин

Президент России подчеркнул, что некоторые государства не готовы к признанию вакцин других стран из-за «недобросовестной конкуренции» и «протекционизма». Итогом, по его мнению, стало ограничение доступа нуждающихся стран к препаратам. По словам главы государства, коронавирус еще долгое время будет представлять опасность. В связи с его продолжающимися мутациями мировому сообществу необходимо выработать механизмы системного, оперативного обновления вакцин.

Российский газ может подорожать для Молдавии до 500 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ для Молдавии по новому договору с «Газпромом» может составить 500–600 долларов за тысячу кубометров. С 2021 года в теплое время цена на газ для Молдавии рассчитывается на основе рыночной стоимости, а зимой «привязывается к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута». С учетом ситуации на рынке цена на российский газ для республики по сравнению со старой формулой может вырасти вдвое.

Меркель призналась в удовлетворении от проделанной работы на посту канцлера ФРГ

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель призналась, что испытала облегчение и благодарность после официальной отставки. По ее словам, когда она получила официальное уведомление из рук президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, испытала некое облегчение, но прежде всего — большую благодарность за то, что 16 лет могла занимать эту должность. Меркель добавила, что почувствовала удовлетворение от проделанной работы.

Гимнастка Дина Аверина завоевала 18 золото на ЧМ и установила мировой рекорд

Очередным золотом россиянка установила мировой рекорд во время выступления на чемпионате мира в японском городе Китакюсю. Свою 18 медаль гимнастка завоевала в индивидуальном многоборье. По итогам четырех упражнений Аверина заработала 108,400 балла. Таким образом, она стала еще и первой в мире четырехкратной чемпионкой в этом виде программы.

Global Look Press / YUTAKA/AFLO

Нападающий «Зенита» Дзюба установил новый рекорд РПЛ по голам

Артем Дзюба забил свой 144 мяч в матчах чемпионатов России по футболу. Габаритный форвард петербургского «Зенита» поразил ворота Антона Шунина в игре 13-го тура РПЛ с московским «Динамо». Благодаря этому Дзюба побил рекорд легенды отечественного футбола Олега Веретенникова.