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Евросоюз заявил о важности развития международного сотрудничества по энергетике
Экономика
Евросоюз заявил о важности развития международного сотрудничества по энергетике
Global Look Press  /  Juan Carlos Rojas

Рим, 30 октября. Глава Евросовета Шарль Мишель сделал заявление, что в ходе саммита G20 настаивает на расширении международного сотрудничества в сфере энергетики.

Саммит «Большой двадцатки» начал работу в Риме 30 октября. Главными темами мероприятия объявлены климат, восстановление экономикм и последствия пандемии коронавируса.

«На G20 настаивали на расширении международного сотрудничества в области энергетики, производственно-сбытовых цепочек и здравоохранения», — написал Мишель на своей странице в Twitter.

Промышленность Европейского союза оказалась неспособной быстро перестроиться на альтернативные источники энергии. На это обратил внимание секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев. По его словам, одних ВИЭ не хватит для обеспечения полноценного функционирования экономики.

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