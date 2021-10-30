Футболисты «Спартака» обсудили с фанатами провал команды в матче с «Зенитом»

Москва, 30 октября. Представители московского «Спартака» встретились с фанатами в прошедшую пятницу. На стадионе «Открытие Арена» стороны обсудили в том числе крупное поражение от петербургского «Зенита».

Согласно информации источника Metaratings.ru, на встрече присутствовали многие футболисты, португальский наставник команды Руй Витория и генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.

Мележиков выступил перед собравшимися и объяснил причины провала в матче с сине-бело-голубыми. Он подчеркнул, что клуб будет пытаться изменить ситуацию. После него выступил капитан команды Георгий Джикия.

Напомним, команда Сергея Семака разгромила столичный «Спартак» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев. Это самое крупное поражение красно-белых в чемпионатах России.