Санкт-Петербург, 30 октября. Российская Федерация является самой благородной и щедрой страной, которая помогает другим государствам в поставках голубого топлива, рассказал телеведущий Андрей Норкин.

Соответствующим заявлением член Академии российского телевидения поделился в пресс-клубе «Петербургский уикенд» в медиацентре «Патриот». Норкин с другими участниками мероприятия обсудил ряд тем, включая рост цен на энергоносители. Также он прокомментировал вопрос ведущего о том, должна ли Россия помогать соседним странам. В качестве примера он привел Белоруссию, которая отгружает электричество Украине и Молдавии. Телеведущий одной фразой описал позицию Москвы по помощи странам.

«Мы самые благородные и щедрые...Не себе в ущерб, конечно же. Свои хранилища мы должны сначала заполнить, насколько я понимаю, перед тем, как мы помогать начнем. Насколько я правильно (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина понимаю», — подчеркнул Норкин.

По словам ведущего пресс-клуба, иногда он задумывается, что такие действия являются неправильными и это развращает получающего помощь. Однако он объяснил, что его так воспитали.

К монологу Норкина присоединился историк Николай Стариков, который считает, что Молдавии стоит заплатить 700 млн долларов за поставки российского газа.

«Значит настал момент», — подчеркнул эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

На вопрос, будет ли Кишинев отдавать исторический долг вином, Норкин заявил, что когда-то давно ему привезли шикарное на вкус вино из Криковского подвала. Уже долгое время он его не пробовал.

«Так говорит тот, кто не был в Криковских подвалах. Я был, и Гагарин там был! Вышел через два дня оттуда. Исторический факт, они этим гордятся», — подчеркнул Стариков.

Ранее Норкин рассказал, что алкомаркеты не являются магазинами, необходимыми для граждан. Таким образом ведущий прокомментировал сообщения об их закрытии в Москве.