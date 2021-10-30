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В Северодвинске семь эвакуаторов утроили кортеж для молодоженов
Видео

Необычная картина попала на камеру телефона жителю Северодвинска: украшенные шарами эвакуаторы с включенными проблесковыми маячками едут по дороге с круговым движением.

Свадьба — важный день в жизни любой семьи, и чтобы это событие осталось в памяти надолго, некоторые молодожены идут на креатив. Молодая чета из Северодвинска воспользовалась «служебным положением» и организовала для своего дня бракосочетания необычный кортеж.

После ЗАГСа жених и невеста сели в черный джип с мигалками. Казалось бы, ничего необычного, кроме мигалок, тут нет. Но когда автомобиль молодоженов тронулся с места, перед ним образовался целый парад мигающих проблесковыми маячками эвакуаторов, некоторые из которых также были украшены воздушными шарами. Сделав «круг почета» на соответствующем участке пути на улице Ломоносова, кортеж отправился в сторону ресторана.

Какие еще креативные идеи для своей свадьбы выдумали ребята, доподлинно неизвестно. Возможно, в какой-то момент гости эвакуируют невесту и попросят за это выкуп.

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