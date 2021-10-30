Директор «Ленкома» подсчитал доходы неработающей Людмилы Поргиной

Москва, 30 октября. Актриса Людмила Поргина больше не выходит на сцену театра «Ленком», однако все еще может похвастаться внушительным заработком. Директор учреждения культуры Марк Варшавер перечислил источники дохода звезды.

Вдова актера Николая Караченцова продолжает нести службу в театре «Ленком» после выхода на покой. По словам Варшавера, прежде ее зарплата достигала 100 тысяч рублей из-за правила, согласно которому невозможно уволить работника сцены.

С тех пор, как звезда перестала участвовать в спектаклях, ее заработок составляет 55 тысяч рублей каждый месяц. Кроме того, Поргина получает выплаты от государства — 30 тысяч рублей за звание заслуженной артистки. Варшавер подсчитал доходы звезды в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

«100 тысяч рублей в месяц точно выходит. Люди мечтают о таком материальном положении. Она еще и у Малахова в первых рядах. Поучает людей жить. Как же это некрасиво», — заявил директор «Ленкома».

Варшавер отметил, что Поргина регулярно хамит ему, несмотря на стабильную зарплату. Директор также признался: он подумывает подать в суд на артистку.

Одним из источников дохода Поргиной также является сдача квартиры в аренду. Звезда пожаловалась, что новые квартиросъемщики попросили артистку вывезти вещи покойного Караченцова.