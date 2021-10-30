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Писатель Стариков объяснил выгоду России от предоставления ЕС скидок на энергоресурсы
Экономика
Писатель Стариков объяснил выгоду России от предоставления ЕС скидок на энергоресурсы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 30 октября. Эксперты пресс-клуба «Петербургский уикенд» провели дискуссию на тему энергетического кризиса в Европе в рамках эфира, организованного медиацентром «Патриот».

Журналисты, аналитики и эксперты собрались на полях эфира Медиагруппы «Патриот», чтобы затронуть в обсуждениях наиболее актуальные проблемы, которые беспокоят граждан.

Одной из злободневных внешнеполитических тем является поведение на международной арене Литвы, которая начинает брать электроэнергию из Белоруссии, хотя ранее громче всех заявляла о бойкоте импорта ресурсов из Минска. Прагматизм Вильнюса прокомментировал спецкорреспондент RT Константин Придыбайло.

«Это действительно такой парадокс. Литва, которая громче всех была такой антибелорусской, она сейчас закупает (электричество — Прим. ред.). Еще атомную станцию не запустили — она то стартует, то не стартует, в тестовом режиме работает. Но собственно, у Белоруссии есть большой объем электроэнергии, который ей не нужен, и она его исторически продавала в Европу, в том числе в Литву. И сейчас Украина попала в такую ловушку, что они поддались на уговоры литовцев не закупать у Белоруссии ничего, а Литва такая — мы передумали», — отметил участник эфира.

Подход, основанный на рациональном использовании текущей экономической конъюнктуры, поощряет публицист Николай Стариков. По его мнению, Москва грамотно действует в области поставок газа в Европу.

«Скидка на газ — это прагматично. Представляете, стоил газ 150-200 долларов (за 1 тыс. кубометров — Прим. ред.), стал 1000. Кто-то реально думает, что Молдавия и некоторые европейские страны смогут жить, производить, существовать по цене 1000 долларов? Ну нет, конечно. А если там грохнется вся промышленность, нам некуда будет продавать наш газ. И то, что мы там покупаем, будет очень дорого. Поэтому скидки на газ в данном случае — это прагматика», — оценил политический деятель подход РФ к политике скидок в отношении экспорта топлива.

Российский газовый холдинг «Газпром» полностью придерживается своих обязанностей в рамках соглашений с европейскими странами, ранее заявляла заместитель председателя правления концерна Елена Бурмистрова.

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Все новости / Экономика / Писатель Стариков объяснил выгоду России от предоставления ЕС скидок на энергоресурсы
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