Малькевич предложил награждать вакцинированных от COVID-19 россиян

Санкт-Петербург, 30 октября. Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич предложил всячески поощрять граждан, прошедших вакцинаию от коронавируса.

Обсуждение нового локдауна и антиковидных мер состоялось в пресс-клубе «Петербургский уикенд», который еженедельно проходит в медиацентре «Патриот». В мероприятии приняли участие известные журналисты Москвы и Петербурга.

Малькевич выразил недоумение в связи с тем, что в стране ущемляются права людей, сделавших прививку от COVID-19.

«В эфире «Место встречи» мы тогда говорили много раз — плюшки, бонусы, где награды для тех, кто вакцинируется?» — задается вопросом журналист.

Он подчеркнул, что не стоит акцентировать внимание на противниках вакцинации. Вместо этого необходимо поддерживать сознательных россиян, которые защитили от опасного вируса себя, родных, коллег и окружающих.