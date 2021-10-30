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Винер-Усманова прокомментировала историческую победу гимнастки Дины Авериной
Спорт
Винер-Усманова прокомментировала историческую победу гимнастки Дины Авериной
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 30 октября. Тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова высоко оценила успех гимнастки Дины Авериной, которая завоевала очередное золото.

Гимнастка стала победительницей чемпионата мира в Китакюсю. Спортсменка выиграла золотые медали и впервые стала четырехкратной чемпионкой мира.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер-Усманова высказалась о победе россиянки в беседе с РИА Новости. Тренер уверена, что успех Авериной расставил все точки над i.

«Дина выиграла три балла, в групповом — два балла. Поэтому разговоры наших оппонентов стали несущественными, хотя и на Солнце бывают пятна — ошибки были», — отметила Винер-Усманова.

Дина Аверина не только завоевала золото, но и побила рекорд гимнастки Евгении Канаевой. Так, спортсменка стала 18-кратной чемпионкой мира.

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чемпионат мира винер-усманова аверина
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