Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 16:31
16:26
Экономика
Евросоюз заявил о важности развития международного сотрудничества по энергетике
16:24
Спорт
Футболисты «Спартака» обсудили с фанатами провал команды в матче с «Зенитом»
16:22
Происшествия
Сломавший нос посетителю Эрмитажа охранник объяснил поступок нервозностью из-за пандемии
16:22
Политика
Ведущий Норкин назвал щедрой помощь России другим странам в ситуации с поставками газа
16:17
Шоу-бизнес
Директор «Ленкома» подсчитал доходы неработающей Людмилы Поргиной
16:16
Экономика
Писатель Стариков объяснил выгоду России от предоставления ЕС скидок на энергоресурсы
16:15
Происшествия
Пьяная мать устроила ДТП и едва не лишила жизни своего ребенка в Севастополе
16:15
Общество
Ушла эпоха: легендарный диктор Игорь Кириллов закончил свой эфир
16:15
Общество
Малькевич предложил награждать вакцинированных от COVID-19 россиян
16:13
Происшествия
Видео допроса депутата Рашкина из-за убитого лося опубликовали в Сети
Все новости

Baijiahao: решительный ход Путина лишил США и НАТО шансов сломить Россию

  /   Обновлено: 30 октября 2021 16:16
Политика
Baijiahao: решительный ход Путина лишил США и НАТО шансов сломить Россию
ФБА «Экономика сегодня»

Пекин, 30 октября. США всеми силами пытались окружить Россию и создать максимально некомфортные для нее условия на международной арене, однако их мечтам не суждено было сбыться.

Обозреватели китайского издания Baijiahao пишут, что американцы делали все возможное, чтобы навредить России, в том числе использовали свое доминирующее положение на мировой арене и гегемонию доллара. Однако в конечном счете попытки сломить оппонента с треском провалились, передает «ПолитРоссия».

Неудачи заставили США подключить к своей антироссийской кампании союзников, в том числе Японию и страны Североатлантического альянса. Отношения Запада с Россией обострились настолько, что Москва была вынуждена разорвать дипломатические связи с НАТО. После этого шага РФ превратилась в ключевую мишень для нападок западных стран.

При этом Москва не только не стала отчаиваться, но и нашла выход из ситуации. Решительный и неожиданный ход президента страны Владимира Путина на Восток лишил американцев шансов сломить РФ. Дело в том, что теперь у страны есть серьезный союзник в лице Китая. Тандем мощных держав поумерит амбиции Запада.

«Китай, естественно, не будет бездействовать, когда Россию держат на мушке», – говорится в материале.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва сделает все для того, чтобы препятствовать расширению миссии НАТО на весь мир. По его словам, Россия будет предпринимать адекватные возникающим угрозам меры.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Baijiahao: решительный ход Путина лишил США и НАТО шансов сломить Россию
путин россия сша китай
Комментировать