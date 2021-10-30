Пекин, 30 октября. США всеми силами пытались окружить Россию и создать максимально некомфортные для нее условия на международной арене, однако их мечтам не суждено было сбыться.

Обозреватели китайского издания Baijiahao пишут, что американцы делали все возможное, чтобы навредить России, в том числе использовали свое доминирующее положение на мировой арене и гегемонию доллара. Однако в конечном счете попытки сломить оппонента с треском провалились, передает «ПолитРоссия».

Неудачи заставили США подключить к своей антироссийской кампании союзников, в том числе Японию и страны Североатлантического альянса. Отношения Запада с Россией обострились настолько, что Москва была вынуждена разорвать дипломатические связи с НАТО. После этого шага РФ превратилась в ключевую мишень для нападок западных стран.

При этом Москва не только не стала отчаиваться, но и нашла выход из ситуации. Решительный и неожиданный ход президента страны Владимира Путина на Восток лишил американцев шансов сломить РФ. Дело в том, что теперь у страны есть серьезный союзник в лице Китая. Тандем мощных держав поумерит амбиции Запада.

«Китай, естественно, не будет бездействовать, когда Россию держат на мушке», – говорится в материале.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва сделает все для того, чтобы препятствовать расширению миссии НАТО на весь мир. По его словам, Россия будет предпринимать адекватные возникающим угрозам меры.